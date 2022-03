Alleen personeel en partners

Al twee jaar vindt Apple’s ontwikkelaarsconferentie WWDC zonder publiek plaats en ook bij de aankondiging van nieuwe producten is het opvallend leeg in het Steve Jobs-theater. Dat zou dit jaar kunnen veranderen: er zijn geruchten dat dit jaar voor het eerst weer publiek aanwezig mag zijn bij WWDC 2022. Google heeft voor Google I/O in mei nu aangekondigd dat het event in ieder geval deels met publiek zal zijn. Maar dan wel een heel specifiek publiek. Geen ontwikkelaars die elkaar na jaren weer kunnen ontmoeten, maar eigen personeel en geselecteerde partners.



De registratie van Google I/O begint deze maand en alle sessies zullen volledig online te volgen zijn. Je hoeft als ontwikkelaar dus niet de deur uit. Een deel van de conferentie zal live worden gestreamd vanuit het Shoreline Amphitheater, een vaste plek voor Google-events.

Google-woordvoerder Alex Garcia-Kummert:

This year’s event will be broadcast in front of a limited live audience, and is completely free and open to everyone virtually.

Er zullen geen tickets verkocht worden, zodat iedereen gratis kan meedoen. Maar fysiek aanwezig zijn… dat durft Google nog niet aan en de kans is groot dat Apple het ook niet wil. Wat er bij Google I/O op de planning staat is nog niet bekendgemaakt, maar omdat Google net een preview heeft gegeven van Android 13 zal de aandacht vooral daarop gericht zijn.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

Google I/O werd in 2020 afgelast vanwege COVID, terwijl Apple bliksemsnel koos voor een nieuwe form: filmpjes die vooraf waren opgenomen. In 2021 kwam Google I/O terug als een online event en ook Apple hield vast aan een online event. In sneltreinvaart werden alle nieuwe softwarefuncties aangekondigd. Diezelfde aanpak wordt nu al twee jaar gevolgd voor productaankondigingen. Het is goed mogelijk dat Apple voor nieuwe producten de media niet meer van over de hele wereld laat invliegen, zoals voorheen gebeurde. Het is slecht voor het milieu, brengt te veel potentieel besmettelijke ziektekiemen uit verschillende windstreken bij elkaar en de reis duurt langer dan de tijd die je in Cupertino doorbrengt.

Voor WWDC zou Apple op termijn wel weer terug kunnen gaan naar een fysiek event, aangezien ontwikkelaars het onderlinge contact erg waarderen. Probleem is wel dat het een dure reis is voor ontwikkelaars en dat het vaak beperkt blijft tot de happy few. Mensen als Marco Arment en worden altijd wel ingeloot voor een ticket, terwijl minder gefortuneerde ontwikkelaars lang niet altijd geld hebben om naar de VS te vliegen.

Bekijk ook WWDC 2022: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie in 2022 WWDC 2022 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Elk jaar in juni kondigt Apple hier alle vernieuwingen op het gebied van software aan. Wanneer is WWDC 2022 en hoe gaat Apple het deze keer organiseren? Dat lees je in ons overzicht van WWDC 2022.

De datum van WWDC 2021 werd vorig jaar op 30 maart bekendgemaakt, dus waarschijnlijk weten we eind maart meer over de exacte plannen van Apple.