TV Time verdwijnt dit jaar definitief. Daarmee komt een einde aan een van de populairste gratis apps om je kijkgeschiedenis bij te houden. Wij leggen je uit waarom deze beslissing is genomen, hoe je je gegevens veiligstelt en naar welke alternatieven je kunt overstappen.

Waarom stopt TV Time?

De reden voor het besluit om TV Time stop te zetten komt van Whip Media, het moederbedrijf achter TV Time. Volgens het bedrijf is de app als gratis dienst niet langer rendabel en is er te weinig belangstelling voor een betaalde versie. Achter de schermen speelt echter meer, melden verschillende bronnen. Sinds de overname door investeerder Blue Torch Capital begin 2025 richt Whip Media zich steeds sterker op AI-oplossingen voor de entertainmentindustrie. Daarbij draait het vooral om Helix, een platform dat streamingdata en workflows voor studio’s en distributeurs analyseert. De consumentenapp TV Time past niet langer binnen die strategie.

Wat moet ik nu met mijn data?

Na 15 juli 2026 verdwijnen niet alleen de app, maar ook de website tvtime.com. Ook worden alle persoonlijke accountgegevens verwijderd. Wil je je kijkgeschiedenis, beoordelingen en lijsten bewaren, dan kun je vóór de sluitingsdatum een export van je gegevens aanvragen.

Whip Media heeft hiervoor een AVG-vriendelijke exporttool beschikbaar gesteld. Je logt in met je TV Time-account, waarna het systeem je gegevens verzamelt en een downloadbestand klaarzet. Afhankelijk van hoeveel gegevens je hebt opgeslagen, kan het even duren voordat het bestand beschikbaar is. Volgens Whip Media worden je gegevens na de sluiting niet gebruikt voor commerciële diensten.

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Andere tv tracking apps

TV Time is populair om je kijkgeschiedenis bij te houden, maar er zijn verschillende goede alternatieven. Zo heeft trackingdienst TVmaze een importfunctie ontwikkeld waarmee je je gegevens rechtstreeks vanuit TV Time kunt overzetten. Je kunt daardoor verdergaan waar je gebleven was. In onderstaande gids zetten we de beste alternatieven voor TV Time op een rij.