Werkt jouw Logitech-muis ineens niet meer zoals je wil? Dit is waarom Logitech het een “onvergeeflijke fout” noemt

Door een verlopen certificaat hebben veel mensen nu problemen met hun Logitech-apparatuur. Gelukkig heeft Logitech hier al een oplossing voor klaar staan.

Meerder gebruikers – inclusief de redactie van iCulture – melden problemen met Logitech-apparaten zoals muizen en toetsenborden, waarbij de Logitech-apps Logi Options+ en G HUB abrupt gestopt zijn met werken. En dat heeft ook weer gevolgen voor hoe je muis en toetsenbord werken. Op Reddit doken de klachten als eerste op. Wat dit veroorzaakt en hoe dit opgelost kan worden, leggen we je uit.

Problemen met de Logitech-apparaten

Logitech‑apparaten zoals de MX Master‑muis en MX Keys‑toetsenbord zijn geliefd om hun aanpasbare knoppen en profielen. Door een verlopen app‑certificaat van Logi Options+ en G HUB schakelde macOS deze apps echter uit, waardoor instellingen wegvielen en gebruikers tijdelijk met een ‘normale’ muis moesten werken.

Om te controleren dat je Mac veilig blijft verifieert macOS met een Developer ID‑certificaat de authenticiteit van software. Zodra dit certificaat verloopt, verliest een app haar vertrouwde status en blokkeert macOS de uitvoering. Daardoor konden de configuratie‑apps niet meer starten en functioneerden de ingebouwde updaters evenmin om het probleem automatisch te herstellen.

Het gevolg: je aanpasbare knoppen op je uitgebreide Logitech-muis werken ineens niet meer. Geen extra scrollwieltje, geen functionele knoppen aan de zijkanten of andere speciale functies, waardoor de muis zich als een simpele muis gedraagt.

Zo krijg je je Logitech-apparaat weer aan de praat

Logitech heeft inmiddels een patch uitgebracht, zodat gebruikers vanaf macOS 13 Ventura de apps kunnen bijwerken en alle gepersonaliseerde functies weer werken. Omdat de ingebouwde updater buiten werking is door het verlopen certificaat, moet je de nieuwste versie handmatig downloaden en installeren. Bij ons heeft dit het probleem meteen opgelost.

Op Reddit heeft Logitech inmiddels geantwoord en excuses aangeboden. Een woordvoerder noemt het een “onvergeeflijke fout”.

Volgens Logitech blijven je ingestelde profielen en mappings intact na de handmatige update. Voor macOS‑versies ouder dan Ventura volgt later een oplossing. Eerder hebben wij de Logitech MX Master 4 gereviewd en daarbij waren wij vooral te spreken over de aanpasbaarheid van de knoppen van deze muis.