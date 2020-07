BMW Connected-app werkt met CarKey

We hopen dat er binnenkort meer aankondigingen zullen volgen van andere autofabrikanten. Met BMW kun je in ieder geval aan de slag: de update van de BMW Connected-app voor iPhone is klaar en ook de bijbehorende Apple Watch-app ligt in de App Store. Het gaat om versienummer 10.8, die ondersteuning biedt voor de digitale autosleutels. Die worden opgeslagen in de Wallet-app op de iPhone.



Apple kondigde CarKey aan als functie voor iOS 14, maar het komt ook beschikbaar in iOS 13.6. Momenteel kunnen ontwikkelaars en publieke betatesters de iOS 13.6 beta al installeren en we verwachten de uiteindelijke release in de loop van juli/augustus dit jaar.

Met de BMW Digital Key voor iPhone kun je je auto ontgrendelen en weer op slot doen door het toestel vlakbij de deurhendel te houden. Ook kun je de motor starten door de iPhone in een speciaal smartphonebakje te leggen. De eigenaar van de auto kan ook 5 anderen toegang geven tot de auto. Het instellen van de digitale sleutels doe je via de BMW Connected app, waarna de digitale sleutel in de Wallet-app wordt bewaard. Autofabrikanten zullen hun apps dus moeten aanpassen, voordat je het kunt gebruiken.



Ter illustratie enkele BMW-series (dit is geen overzicht van modellen die CarKey-support krijgen)

Het zou volgens BMW moeten werken op de modellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M en Z4 als deze geproduceerd zijn na 1 juli 2020. Er gelden wel wat beperkingen: om de Apple Watch te gebruiken heb je minimaal een Series 5 nodig en wat de smartphone betreft moet het minimaal een iPhone XR of iPhone XS (Max) zijn. Android-gebruikers vallen momenteel buiten de boot en het is onduidelijk of daar nog iets aan gedaan wordt.

CarKey op BMW geldt dus niet alleen voor de BMW 5-serie, zoals eerder werd aangekondigd, maar voor een veel uitgebreidere reeks aan model- en serienummers. Je zult echter wel de allernieuwste auto uit de serie moeten hebben, want het lijkt erop dat BMW de benodigde sensoren nu pas aan het inbouwen is.