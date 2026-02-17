Apple Music wordt in iOS 26.4 ruim uitgebreid met allerlei nieuwe functies. Van een nieuwe look voor albums tot aan concerten en AI. Wij zetten het voor je op een rijtje.

In de eerste versie van iOS 26 kreeg Apple Music al allerlei nieuwe functies, maar Apple is nog lang niet klaar met de Muziek-app. In iOS 26.4 pakt Apple door met allerlei vernieuwingen, hoewel deze wel wat minder groots zijn dan bij de eerste versie van iOS 26. Desondanks zijn deze aankomende verbeteringen voor Apple Music in iOS 26.4 de moeite waard. Zo pakt Apple Music groots uit met een vernieuwd ontwerp én nieuwe AI‑functies. Albums en afspeellijsten krijgen een fris fullscreen uiterlijk, je ontdekt makkelijker concerten in de buurt en met de nieuwe Apple Intelligence‑functie Playlist Playground laat je met een simpele tekstprompt een afspeellijst voor je samenstellen.

#1 Vernieuwd ontwerp van albums

In de Muziek‑app op iOS 26.4 zien albums en afspeellijsten er anders uit dan je gewend bent. De weergave wordt fullscreen en de achtergrondkleur past zich aan op het album- of playlist‑artwork. Het gaat hier om de kleur die doorloopt in de pagina. Daardoor ogen album- en playlistpagina’s rustiger, moderner en herkenbaarder per artiest of stemming. De tracklijst blijft gewoon onder elkaar staan, maar valt nu beter op tegen de gekleurde achtergrond.

Afspeellijsten in iOS 26.3 (links) en iOS 26.4 (rechts)

#2 Concerten ontdekken bij jou in de buurt

Naast een nieuw uiterlijk voor albums en playlists legt Apple in iOS 26.4 ook meer focus op live muziek. In de Muziek‑app verschijnt in iOS 26.4 een nieuwe sectie genaamd Concerten, waarmee je concerten in jouw regio kunt ontdekken. Je ziet tourdata van artiesten die je al luistert en optredens in zalen bij jou in de buurt – van het Raadhuisplein in Rijen tot aan de Johan Cruyff ArenA in Amsterdam. Vanuit Apple Music kun je vervolgens doorklikken voor meer informatie of kaartverkoop, afhankelijk van wat er beschikbaar is.

#3 Playlist Playground

De grootste vernieuwing in Apple Music – vooralsnog niet beschikbaar in Nederland – is Playlist Playground. Met deze functie, die als bèta wordt aangeduid, kun je afspeellijsten laten samenstellen op basis van een korte tekstbeschrijving. Je opent Playlist Playground door in de Muziek‑app naar het tabblad Bibliotheek te gaan en rechtsboven op het nieuwe playlist‑icoon te tikken.

Daarna typ je een prompt, bijvoorbeeld “relaxte muziek voor een regenachtige zondagmiddag” of “uptempo workout‑tracks uit de jaren 90”, waarna Apple Music automatisch een bijpassende afspeellijst genereert. Apple helpt je daarbij op weg met voorgedefinieerde “New Playlist Ideas”, zodat je snel kunt spelen met verschillende stijlen en scenario’s.

Op de toestellen op onze redactie is de functie op dit moment nog niet verschenen. Verschillende bronnen op Reddit lijken ook te bevestigen dat deze functie vooralsnog alleen beschikbaar is op toestellen in de Verenigde Staten.

Playlist Playground in Apple Music (via MacRumors)

Beschikbaarheid van iOS 26.4

Op dit moment is de eerste beta van iOS 26.4 alleen beschikbaar voor ontwikkelaars. Een publieke betaversie wordt in de komende weken verwacht, waarna de definitieve update later dit voorjaar uitkomt voor alle geschikte iPhones.