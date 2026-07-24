Apple-apparaten kopen op afbetaling? Bij Apple kan het binnenkort volgens een gerucht

Volgens een gerucht van een betrouwbare bron zou Apple binnenkort in samenwerking met Klarna producten op afbetaling gaan verkopen. Hoe dat zou werken, wat je ervoor krijgt en meer details bespreken we hier.

Het gerucht is afkomstig van Bloomberg. Vanaf aanstaande dinsdag zou het mogelijk zijn om, in de Verenigde Staten, aankopen in de Apple Store op afbetaling te doen. Afhankelijk van het apparaat is de betaaltermijn 24 of 36 maanden, waarna het van jou is. Hoewel dit in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten zou komen, is het toch interessant voor Nederlanders.

Waarom Klarna een interessante partner is

Een iPhone, iPad, Mac of Apple Watch kopen is niet goedkoop. Daarom kan een “koop nu, betaal later”-constructie best goed van pas komen. Niet alle apparaten zouden in aanmerking komen voor dit stelsel. Instapmodellen zoals de MacBook Neo en de Apple Watch SE zijn bijvoorbeeld niet van de partij. Apple biedt in de VS al soortgelijke opties zelf aan, maar lijkt dat nu op de schop te gooien. Zo is er volgens Bloomberg geen AppleCare+ inbegrepen, terwijl dat bij Apple’s huidige (en duurdere) iPhone Upgrade Program wel het geval is.

Het interessante van Apple’s nieuwe betaaloptie zou zijn dat het in samenwerking met Klarna is. We kennen dit (nota bene Europese) bedrijf in Nederland maar al te goed, want veel webshops laten je hiermee op afbetaling kopen. Omdat Klarna in grote delen van de wereld werkt, zou het dus zomaar kunnen dat Apple besluit dit later ook in andere landen aan te bieden. Omdat de verwachting is dat de nieuwe iPhone duurder wordt, zou dat een welkome toevoeging zijn voor mensen die toch graag willen upgraden naar misschien wel de iPhone Ultra (of wordt het toch Fold?).

Zou jij een iPhone, iPad, Mac of Apple Watch op afbetaling kopen? Laat het weten in de reacties!

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