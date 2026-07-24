Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Review: foto maken met iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is eindelijk goedkoper geworden (en dit scheelt flink)

Deals
Wil je de iPhone 17 Pro kopen? Dankzij een tijdelijke prijsdaling profiteer je nu van extra voordeel op dit gloednieuwe toestel. Wij zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.
Jane van Brakel -

Is jouw toestel toe aan vervanging of loopt je abonnement bijna af? Goed nieuws! De iPhone 17 Pro is inmiddels een stuk betaalbaarder. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

Hier scoor je de iPhone 17 Pro een stuk goedkoper

Met de iPhone 17 Pro heb je het topmodel van de iPhone 17-serie in handen. Het toestel heeft een adviesprijs van €1.329,- en behoort daarmee tot een van de duurdere modellen op de markt, maar je kunt hem nu flink goedkoper in huis halen.

Wil je het toestel los aanschaffen, dan scoor je hem bij Bol nu vanaf €1.178,99. Wil je nog meer besparen op de toestelkosten dan kun je hem het beste combineren met een Unlimited-abonnement van Odido via Belsimpel. Je hebt het toestel daar al in huis vanaf €884,-, dat is een besparing van maar liefst €294,99,- in vergelijking met de huidige losse toestelprijs.

Scoor de iPhone 17 Pro met Odido: vanaf €884,-

Bol logo

Scoor de iPhone 17 Pro bij Bol: vanaf €1.178,99

Review: bellen met iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro bij webshops: scoor hem hier al vanaf €884,-

De iPhone 17 Pro is vaak het voordeligst wanneer je hem combineert met een abonnement via bekende aanbieders zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De uiteindelijke toestelprijs is afhankelijk van de bundel die je kiest: hoe groter het abonnement, hoe hoger doorgaans de korting op het toestel.

Zelfs met een kleinere bundel profiteer je vaak al van een flinke korting ten opzichte van de losse aanschafprijs van de iPhone 17 Pro. Wil je nog meer besparen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om je mobiele abonnement af te sluiten bij dezelfde provider als je internetabonnement voor thuis. In dat geval kom je vaak in aanmerking voor extra klantvoordeel, zoals korting op je maandelijkse kosten.

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Op dit moment vind je de laagste toestelprijs voor de iPhone 17 Pro bij een Unlimited-abonnement van Odido via Belsimpel. Daar betaal je namelijk €884,- voor het toestel.

Ook als je de voorkeur geeft aan KPN of Vodafone zijn er aantrekkelijke aanbiedingen beschikbaar. Zo betaal je bij een Vodafone Unlimited-abonnement via Belsimpel €960,- voor de iPhone 17 Pro, terwijl het toestel bij een KPN Unlimited-abonnement via Belsimpel €984,- kost. In beide gevallen profiteer je van een aanzienlijk lagere toestelprijs dan wanneer je de iPhone los aanschaft.

iPhone 17 Pro met Odido bij Belsimpel: al vanaf €884,-

iPhone 17 Pro met Vodafone bij Belsimpel: al vanaf €918,-

iPhone 17 Pro met KPN bij Belsimpel: vanaf €1.056,-

iPhone 17 Pro bij KPN, Vodafone of Odido: al vanaf €1.104,-

Wil je jouw gloednieuwe iPhone 17 Pro het liefst aanschaffen via je eigen provider? Dat begrijpen we natuurlijk ook! Ben je al in het bezit van van internet van een van deze grote providers, dan ontvang je extra voordeel tot €7,50 per maand. Zo krijg je bij KPN bijvoorbeeld een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement en krijg je bij Odido €5,- korting per maand op je vaste internet.

Heb je Vodafone dan krijg je bovenop je bundel een extra tv-pakket cadeau als je ook Ziggo-internet hebt. De beste providerdeal is op dit moment bij KPN daar betaal je momenteel €1.104,- en bij Vodafone betaal je €1.128,- voor het toestel. Bekijk hieronder alle actuele aanbiedingen.

Bekijk de iPhone 17 Pro bij KPN: al vanaf €1.104,-

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Odido: al vanaf €1.155,-

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Vodafone: al vanaf €1.128,-

Vergelijk zelf de prijzen en abonnementen

Je weet nu hoe je de iPhone 17 Pro het voordeligst kunt kopen. Heb je een voorkeur voor een bepaalde kleur of een andere bundel die we niet hebben genoemd? Check dan zelf de actuele prijzen. Dat gaat makkelijk via onze iPhone 17 Pro-pagina met abonnementen.

Vergelijk de prijzen van de 17 Pro

Informatie

Laatst bijgewerkt
24 juli 2026 om 13:00
Onderwerp

iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is het nieuwe Pro-model van 2025. De iPhone 17 Pro is de directe opvolger van de iPhone 16 Pro en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 Pro heeft een 6,3-inch scherm en dat is hetzelfde formaat als de voorganger. Wel is de maximale helderheid verhoogd. Het design heeft een opfrisbeurt gekregen, waarbij de achterkant opnieuw ontworpen is met een horizontale camerabult. Ook is hij nu helemaal van aluminium en heeft Apple een zogenaamde vapor chamber toegevoegd, waardoor warmte beter afgevoerd wordt. Daardoor blijven de prestaties hoger. Daarnaast is er een verbeterde camera (nu met 48-megapixel telelens voor 8x optische zoom), snellere A19 Pro-chip en andere verbeterde specs. Voor prijzen en deals lees je onze pagina's over de iPhone 17 Pro met abonnement of iPhone 17 Pro als los toestel. Nieuwe iPhone kopen? Dan check je hier welke modellen er nu zijn. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.

Kleuren iPhone 17 Pro
Alles over de iPhone 17 Pro Alles over de iPhone 17 Pro Max Alles over de standaard iPhone 17 Alles over de iPhone 17 Pro-camera iPhone 17 design: zo zien de modellen eruit iPhone 17 Pro met abonnement kopen iPhone 17 Pro als los toestel kopen Nieuwe iPhone kopen? Dit zijn de huidige modellen Huidige iPhones vergelijken Dit is de iPhone 2025 line-up

Ook interessant

iPhone 17 pro en iPhone Air

Dit is waarom je juist nu een iPhone 17 (Pro) moet kopen

Koopadvies
iPhone 17 Pro kleuren

iPhone 17 Pro tijdelijk fors goedkoper: dit is de beste aanbieding

Deals
iPhone 17 camera

Top drie meestverkochte smartphones van 2026 tot nu toe bestaat uit deze iPhone 17-modellen

Nieuws
WhatsApp bug iPhone 17

Alsof je in een lachspiegel kijkt: door deze functie op iPhone 17-modellen zien je selfies er belachelijk uit

Nieuws
iPhone 17 Pro camera

Zo krijg je tot €635,- korting op de iPhone 17 Pro (bij inruil van je oude telefoon)

Deals
iPhone 17 Pro vs iPhone Air

iPhone Air verliest razendsnel waarde: grootste daling op een iPhone sinds 2022

Nieuws

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar