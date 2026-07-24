Apple Kaarten zit straks rechtstreeks in nieuwe auto’s van Ford

Apple Kaarten wordt vanaf 2027 rechtstreeks geïntegreerd in nieuwe elektrische Ford-modellen. De navigatie werkt dan zonder CarPlay en ondersteunt onder meer slimme EV-routes, verkeersinformatie en Fords BlueCruise-systeem. Mogelijk komt de functie later ook naar Nederland.

Apple en Ford gaan Apple Kaarten rechtstreeks integreren in toekomstige auto’s, zo maakte Apple bekend via een persbericht. De navigatiedienst draait daardoor op de schermen van de auto zelf, zonder dat je Apple Kaarten eerst via CarPlay hoeft te openen. De eerste Ford met de nieuwe integratie verschijnt in 2027 in de VS. Mogelijk komt de functie later ook naar Nederland.

Ford maakt voor de integratie gebruik van MapKit for Automotive, een nieuwe ontwikkeltool van Apple waarmee autofabrikanten Apple Kaarten in hun eigen softwaresysteem kunnen verwerken. De fabrikant kan het uiterlijk daarbij aanpassen aan de rest van de interface van de auto. De functie debuteert op Fords nieuwe Universal Electric Vehicle-platform, kortweg UEV.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Apple Kaarten wordt onderdeel van de Ford

De ingebouwde versie van Apple Kaarten biedt onder andere stapsgewijze navigatie met natuurlijk geformuleerde aanwijzingen, actuele verkeersinformatie en meldingen over ongelukken en andere incidenten. Ook kun je naar locaties zoeken en uitgebreidere informatie over bijvoorbeeld winkels en restaurants bekijken.

Voor elektrische auto’s wordt bovendien rekening gehouden met de accu en beschikbare laadmogelijkheden. Apple en Ford spreken over intelligente routes voor elektrische voertuigen, inclusief het vooraf op temperatuur brengen van de batterij. Dat laatste kan ervoor zorgen dat de accu bij aankomst bij een snellader sneller kan worden opgeladen.

Bekijk ook CarPlay: alles over Apple’s software voor de auto Met CarPlay kun je in de auto bellen, sms’en, muziek luisteren en met je iPhone navigeren. In dit overzichtsartikel lees je alles over de mogelijkheden en beschikbaarheid van CarPlay, met welke apps het werkt en lees je de beste CarPlay-tips.

Het gaat dus verder dan simpelweg een Apple Kaarten-app op het dashboardscherm zetten. De navigatie wordt onderdeel van de auto en kan samenwerken met de overige voertuigsystemen. Toch verdwijnt CarPlay niet. Ford bevestigt dat je ook gewoon je iPhone met CarPlay kunt blijven gebruiken. Je krijgt daarmee straks waarschijnlijk de keuze tussen Fords ingebouwde navigatie op basis van Apple Kaarten en de vertrouwde CarPlay-interface vanaf je iPhone.

Apple Kaarten helpt Ford ook bij zelfrijdende functies

Ford gaat de gedetailleerde weginformatie van Apple Kaarten ook gebruiken voor een volgende generatie van BlueCruise. Dat is Fords systeem waarmee de auto op geschikte snelwegen zonder handen aan het stuur kan rijden, terwijl de bestuurder wel op de weg moet blijven letten. Dit werkt bijvoorbeeld al in Nederland, België, en grote delen van heel Europa.

Met de informatie van Apple wil Ford een vloeiendere ervaring bieden vanaf het oprijden tot het verlaten van de snelweg. Apple Kaarten levert hiervoor gegevens over onder meer de precieze indeling en het verloop van de weg. Dat betekent dat Apple niet alleen de navigatie verzorgt, maar indirect ook een rol krijgt bij Fords rijassistentie.

Volgens Apple gelden daarbij dezelfde privacyprincipes als in de normale Kaarten-app. Locatiegegevens en activiteiten op de kaart worden niet op een manier verzameld die aan een individuele bestuurder kan worden gekoppeld.

Krijgen we dit ook in Nederland?

De eerste Ford op het nieuwe Universal Electric Vehicle-platform moet in 2027 verschijnen. Het gaat om een middelgrote elektrische auto die ongeveer 30.000 dollar moet kosten. Ford en Apple zeggen nog niet in welke landen deze auto verkocht wordt en welke andere modellen de ingebouwde versie van Apple Kaarten krijgen.

Ford brengt de komende jaren wel meerdere nieuwe modellen naar Europa, waaronder twee betaalbare elektrische auto’s. Die twee modellen worden echter samen met Renault ontwikkeld en maken gebruik van het Ampere-platform van Renault Group. Ze staan daarmee los van het Universal Electric Vehicle-platform waarvoor de integratie met Apple Kaarten nu is aangekondigd.

De komst van nieuwe elektrische Fords naar Europa is dus geen directe aanwijzing dat deze Apple Kaarten-integratie ook naar Nederland komt. Het is wel mogelijk dat Ford de technologie later geschikt maakt voor andere voertuigplatforms, maar daarover hebben Apple en Ford nog niets bekendgemaakt. Voorlopig blijft het daarom afwachten of de ingebouwde versie van Apple Kaarten ook in Europese Ford-modellen verschijnt. Omdat Ford de komende jaren zijn Europese modellenaanbod en voertuigsoftware grondig vernieuwt, achten wij de kans echter groot dat Apple Kaarten uiteindelijk wél in Europese Ford-modellen terechtkomt.

Zou jij liever de ingebouwde versie van Apple Kaarten gebruiken, of houd je het bij CarPlay? Laat het weten in de reacties!