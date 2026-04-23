Dit is wanneer de nieuwe Siri met Google Gemini naar je iPhone komt

Apple werkt aan een flink verbeterde versie van Siri, en daar lijkt hulp van Google bij te komen kijken. Volgens nieuwe informatie wordt Siri nog dit jaar slimmer met AI-technologie van Google. Dit moet je weten.

Dat Apple bezig is met een grote upgrade voor Siri is al langer duidelijk, maar concrete details bleven tot nu toe uit. Daar komt nu verandering in: tijdens een presentatie van Google Cloud heeft topman Thomas Kurian laten doorschemeren dat Apple en Google een belangrijke samenwerking zijn aangegaan.

Volgens Kurian zal Apple later dit jaar gebruik gaan maken van Google’s Gemini-modellen om Siri persoonlijker en krachtiger te maken. Daarmee krijgt de spraakassistent eindelijk de AI-boost waar veel gebruikers al op wachten. Ook is het eindelijk helemaal officieel dat Google Gemini onder de motorkap van de nieuwe Siri draait en we weten dus ook per wanneer.

Slimmere Siri ‘later dit jaar’ verwacht

Een exacte datum noemt Google niet, maar de planning wijst op een introductie tegen het einde van 2026. Apple zelf heeft nog niets officieel bevestigd, maar de verwachting is dat we tijdens WWDC 2026 in juni meer gaan horen over de nieuwe generatie Siri.

Apple hintte bij de aankondiging van WWDC al op nieuwe AI-functies, dus de kans is groot dat Siri daar een hoofdrol in speelt. De uiteindelijke release volgt waarschijnlijk in het najaar, samen met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Ook komt er het eerste deel van de iPhone 18-modellen.

Apple stapt deels af van eigen AI

Opvallend is dat Apple voor deze verbetering niet volledig vertrouwt op zijn eigen technologie. Oorspronkelijk was het plan om Siri en Apple Intelligence volledig op eigen AI-modellen te laten draaien, maar die blijken vooralsnog minder competitief.

Daarom kiest Apple nu (deels) voor Google Gemini als technische basis. Het zou gaan om aangepaste versies van deze modellen, specifiek afgestemd op Apple’s systemen en privacy-eisen. Volgens geruchten betaalt Apple hier zo’n miljard dollar per jaar voor.

Wat betekent dit voor jou?

Voor gebruikers betekent dit vooral dat Siri eindelijk een stuk bruikbaarder kan worden. Denk aan beter contextbegrip, persoonlijkere antwoorden en mogelijk zelfs diepere integratie met apps en systeemfuncties.

Veel van deze verbeteringen waren al eerder aangekondigd als onderdeel van Apple Intelligence, maar werden meerdere keren uitgesteld. Met de hulp van Google lijkt Apple nu een stap dichter bij een écht slimme assistent te komen.

Meer duidelijkheid tijdens WWDC

Zoals vaker geldt: de echte details volgen pas tijdens Apple’s ontwikkelaarsconferentie. WWDC 2026 vindt in juni plaats en daar krijgen we naar verwachting een eerste officiële blik op de vernieuwde Siri.

Of Apple de samenwerking met Google ook actief gaat benoemen, is nog maar de vraag. De focus ligt waarschijnlijk op wat Siri kan – niet per se op de technologie erachter.