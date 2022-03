Ga je verhuizen of voor langere tijd op stage? Dan wil je misschien je iMac of een andere desktop Mac meenemen. In deze gids vertellen we welke speciale tassen en koffers er zijn. Ook handig als je je iMac voor reparatie moet meenemen.

Je desktop Mac is bedoeld om op een vaste plek op je bureau te staan. Maar soms moet je ‘m toch meenemen, bijvoorbeeld als je in een gedeeld kantoor met flexibele werkplekken zit en het liefste op je eigen Mac werkt. Of als je een tijdje als consultant bij een klant moet werken en je eigen Mac wilt meenemen. Een ander veel voorkomend probleem is dat je Mac gerepareerd moet worden en je de originele doos niet meer bij de hand hebt. Een MacBook steek je zó in een rugzak, maar met een iMac of Mac Studio wordt het lastiger. Gelukkig zijn er dan ook oplossingen.

Tassen voor Mac Studio

De Mac Studio is net nieuw, maar toch zijn er al fabrikanten op ingesprongen. Zo is er het Amerikaanse Waterfield, dat een leren tas voor je Mac Studio maakt. De tas kost $129 en is bedoeld om je Mac Studio krasvrij te houden. Hij is gemaakt van volnerf leder, met details van nylon en gewaxt canvas. Je hebt keuze uit drie kleuren.

In het midden zit een grote ruimte om je Mac in te stoppen. Voor accessoires zit er een zakje aan de achterkant, waar je je muis en stroomkabels in kunt stoppen. Het toetsenbord is te groot voor deze tas, dus die zul je apart moeten meeslepen. De tas is slim ontworpen, met veel stootbestendig materiaal en waterdichte YKK-ritsen om te voorkomen dat je Mac nat wordt in een regenbui. De rits opent aan drie kanten, zodat je je Mac er gemakkelijk uit kan pakken. En de rits is zodanig gemaakt dat je er een hangslotje aan vast kunt maken.

Verkrijgbaar bij Waterfield, maar hou rekening met verzend- en invoerkosten.

Vind je de tassen van Waterfield niet mooi (wat we ons goed kunnen voorstellen), dan zou je ook je toevlucht kunnen zoeken tot een projectortas. Vaak hebben die een geschikte vierkante/rechthoekige vorm en zijn de tussenschotjes in de tas aanpasbaar. Een flink grote cameratas of fotorugzak kan ook van pas komen.

Tassen voor Mac mini

De Mac mini is gemakkelijk mee te nemen: wikkel er een handdoek of sjaal om en je stopt ‘m zo in je rugzak. Maar zoek je een wat luxere oplossing, dan kan dat ook. Bij websites als Ali Express of Amazon zijn altijd wel wat speciale tassen te vinden, die speciaal gemaakt zijn voor de Mac mini en die ook nog ruimte bieden voor muis en kabels. Een voorbeeld zie je hieronder.

Dit is een vrij prijzige oplossing en als je alleen maar een zachte hoes nodig hebt zou je ook ook een paar euro deze kunnen kopen. Het gaat hier vaak om onbekende merken omdat bekende accessoiremakers zoals Twelve South en Belkin deze markt te oninteressant vinden.

iMac meenemen in een tas

De grootste uitdaging is natuurlijk om een iMac mee te nemen. Er zijn extreme gevallen van mensen die een iMac meenemen in de trein of naar een Starbucks, om erop te werken. In zo’n geval kun je beter een MacBook aanschaffen. Voor mensen die wel serieuze redenen hebben om hun iMac vaak te verplaatsen, zijn er speciale tassen. Dat is een uitkomst als je de originele verpakking niet meer hebt. Zo’n lege doos neemt veel ruimte in en als je kleinbehuisd bent kunnen we ons best voorstellen dat je de doos op een gegeven moment hebt weggegooid.

Een goedkope oplossing is om een normale reiskoffer vol te stoppen met dekbedden, dekens en handdoeken en daarin je je Mac te wikkelen. Een koffer op wieltjes zorgt dat je makkelijker lange afstanden kunt afleggen, maar het zorgt ook voor meer schokken en stoten. Voor een speciale tas hoef je niet te gaan zoeken in de Media Markt, maar moet je bij gespecialiseerde winkels zijn, of zelf importeren uit het buitenland. Ook hier bieden websites als Amazon vaak uitkomst. Merken zoals Curmio, Damero en Gator hebben meerdere oplossingen.

Een iMac-tas koop je al vanaf 50 euro en de luxere exemplaren gaan voor meer dan 100 euro over de toonbank. Hoeveel je eraan wilt uitgeven is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren. Wie vaak op pad gaat met een iMac zal wat extra behoeften hebben, zoals ingebouwde opbergruimte voor muis en toetsenbord. Mag het niet te veel kosten, dan kun je ook een hoes kopen die alleen het scherm bedekt. In dat geval zou je ook een fleecedeken om je scherm kunnen wikkelen, die je met inpaktape vastmaakt.

Sommige tassen zijn zo gemaakt dat je de iMac na het openritsen meteen kunt gebruiken. Je hoeft alleen nog de stekker aan te sluiten. Merken waar je naar zou kunnen kijken zijn Timbag, NSP en Lavolta. Zoek je de ultieme oplossing? Ben je iemand die beurzen en congressen afreist met een iMac en wil je een professioneel uitziende oplossing? Neem dan een flightcase, zoals op de foto hieronder. Je hebt een model nodig dat net zo groot is als de verpakkingsdoos van de iMac, met wieltjes en aan de binnenkant voorzien van foam. Verplaatsen gaat makkelijk dankzij de wieltjes. Omdat ze extra robuust zijn is je iMac goed beschermd.

Zoek je alleen maar een simpele hoes, dan kun je natuurlijk ook zelf aan de slag gaan of je oma lief aankijken. Van stevige canvas maakt je gemakkelijk zo’n tas. Onderstaande foto geeft wellicht wat inspiratie om er zelf eentje te maken.

Heb jij nog leuke ideeën om je Mac te vervoeren? Laat het weten via onderstaande link!