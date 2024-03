Amazon organiseert van 20 t/m 25 maart de Lente Deal Dagen en dat betekent extra korting, onder andere op Apple-producten en smart home. Bekende fabrikanten bieden hun producten met een flinke korting aan. Wij hebben de meest interessante deals voor je op een rijtje gezet, zodat je niet lang hoeft te zoeken. Verzending is gratis voor Amazon Prime-abonnees en voor anderen is er gratis verzending boven de €20. Dat bedrag haal je met een elektronica-product al vrij snel. Hou ook de aanbiedingen van @iCultureDeals in de gaten op X, Instagram en WhatsApp!

Apple-producten tot 62% korting

Wist je dat Apple een eigen ‘Apple Store’ bij Amazon heeft? Daar verkopen ze onder andere iPhone-hoesjes en overtollige voorraden, soms met leuke korting. In de normale Apple Store vind je geen afgeprijsde artikelen, maar bij Amazon wel. Zo is het niet helemaal toevallig dat de 11-inch iPad Pro 2022 nu in de aanbieding is: er komt immer binnenkort een nieuwe aan. Ook vind je er de Apple Watch Ultra en diverse hoesjes die niet meer in het assortiment zitten. Het complete aanbod vind je hier, maar we hebben voor het gemak een paar eruit gelicht.

Apple Siliconenhoesje voor iPhone 15 Pro frisoranje: van €59,99 voor €23,- (-62%)

Apple Watch Ultra met geel Ocean-bandje: van €789,- voor €645,- (-19%)

Apple Magic Keyboard met numeriek toetsenblok: van €135,- voor €95,- (-30%)

Apple iPad 11-inch 2022 met 2TB opslag: van €2.449,45 voor €1.619,- (-33%)

Apple iMac 2021 blauw (ook in roze): van €1.799,- voor €1.124,- (-38%)

Eve camera’s, sensoren en meer

De HomeKit- en Matter-producten van Eve zijn goed, maar relatief duur in vergelijking met budgetmerken. Je kunt nu een aantal producten tegen gereduceerde prijs kopen, met kortingen tot 38%. Dit geldt voor de diverse camera’s, luchtkwaliteitsensoren, stekkerdozen, rolgordijnbediening en nog veel meer. Op de productpagina van Eve vind je alle kortingen. Enkele voorbeelden:

Eve Thermo: van €79,95 voor €49,95 (-38%)

Eve Energy (Matter): van 39,95 voor 29,95 (-25%)

Eve Outdoor Cam: van €249,95 voor 179,95 (-28%)

Eve Aqua waterregelaar: van €149,95 voor €99,95 (-33%)

Netatmo weerstation en camera’s

Het Netatmo-weerstation is inmiddels in heel wat tuinen te vinden. Maar Netatmo doet nog veel meer en het werkt vrijwel altijd met HomeKit. Zo zijn er HomeKit-geschikte rookmelders, beveiligingscamera’s en natuurlijk de thermostaat en radiatorknoppen in Philippe Starck-design. Alle aanbiedingen vind je op de Netatmo-pagina bij Amazon. Hier een greep uit het aanbod:

Netatmo module voor weerstation: van €79,99 voor €49,99 (-38%)

Netatmo slimme buitencamera: van €319,99 voor €229,99 (-28%)

Netatmo slimme rookmelder: van €99,99 voor €69,99 (-30%)

Netatmo slimme radiatorkraan: van €89,99 voor €49,99 (-44%)

SwitchBot gordijnmotoren en meer

SwitchBot is vooral bekend van de slimme gordijnopeners, die ervoor zorgen dat je prettig wakker kunt worden. Ze maken echter nog meer, zoals een binnenthermometer, een apparaatje om knoppen te drukken en een hub om alles met elkaar te koppelen. Het aanbod is nogal gevarieerd, dus neem vooral een kijkje op de pagina met SwitchBot-aanbiedingen. We hebben een aantal eruit gevist:

SwitchBot Hub 2: van €99,- voor €59,19 (-40%)

Switchbot Slimme Gordijnopener: van €89,99 voor €66,59 (-26%)

SwitchBot Button Pusher: van €29,99 voor €22,49 (-25%)

SwitchBot Mini-robotstofzuiger K10+: van €399,99 voor €349,99 (-13%)

Nog meer Amazon-kortingen