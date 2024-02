Vorig jaar verraste Viaplay de kijkers ook al met een gratis proefperiode. Het bleek te gaan om een tijdelijke actie, waar je maar kortstondig van kon profiteren. Heb je de gratis proefperiode destijds gemist, dan krijg je nu opnieuw een kans. Bij Viaplay is namelijk de 7-daagse proefperiode weer terug. En dat komt goed uit voor mensen die nog twijfelen of de streamingdienst wel bevalt. Valt het tegen, dan zit je er niet voor langere tijd aan vast.

7 dagen gratis Viaplay kijken

Je kunt tijdens deze proefperiode van 7 dagen gratis naar alle content van Viaplay kijken, dus ook naar de F1-testdagen die momenteel aan de gang zijn, of de eerste race in het seizoen 2024, die volgende week wordt verreden in Bahrein. Tussen de races en trainingen door kun je kijken naar darts, remier League– en Bundesliga-voetbal en diverse series en films.

Viaplay per maand of per jaar

Het aanbod werkt als volgt:

Ga naar deze pagina en kies het maandabonnement. Maak een nieuw account aan (want het aanbod geldt alleen voor nieuwe klanten). Kijk 7 dagen gratis.

Na de proefperiode wordt je automatisch overgezet naar een maandelijks abonnement van €15,99 per maand, tenzij je eerder hebt opgezegd. Het abonnement is elke maand opzegbaar, dus als het toch niet bevalt kun je op elk moment stoppen. Hou er wel rekening mee dat de maandprijs van Viaplay vanaf mei omhoog gaat naar €17,99. Fanatieke fans kunnen in dat geval beter een jaarabonnement kiezen, want dan blijf je ook de rest van het jaar maar €12,79 per maand betalen.

Wacht echter niet te lang met het afsluiten van een jaarabonnement, want ook deze is bij Viaplay maar korte tijd beschikbaar, namelijk tussen januari en maart. Na 11 maart 2024 vervalt de mogelijkheid om een jaarabonnement te nemen en kun je alleen nog maandabonnee worden.

Wie slim is, sluit dus voor 11 maart 2024 een jaarabonnement af, want dan blijf je het hele seizoen de prijs van €12,79 per maand betalen.

