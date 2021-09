Het gaat hier niet om een officiële kortingsaanbieding van Tele2, maar om een slimmigheidje waar je gebruik van kan maken, door al na een maand je abonnement op te zeggen. Je betaalt ruim €40 tot €50 minder dan de adviesprijs bij Apple.

Een paar voorbeelden:

128GB iPhone 13

Prijs bij Apple: €909,-

Prijs via Tele2: €864,83

Je bespaart: €44,17 256GB iPhone 13

Prijs bij Apple: €1.029,-

Prijs via Tele2: €984,83

Je bespaart: €44,17

128GB iPhone 13 Pro

Prijs bij Apple: €1.159,-

Prijs via Tele2: €1.103,83

Je bespaart: €55,17 256GB iPhone 13 Pro

Prijs bij Apple: €1.279,-

Prijs via Tele2: €1.223,83

Je bespaart: €55,17









Hoe werkt het?

De truc werkt al vrij lang en zorgt ervoor dat je een flinke korting krijgt op de adviesprijs van de iPhone. Je kiest voor een maandelijks opzegbaar abonnement, waarbij je het maximale voor je toestel bijbetaalt. Daardoor kom je goedkoper uit dan in andere winkels.

Omdat de iPhone 13-serie net nieuw is en nog nergens in de aanbieding is, is dit het meest lucratief. We leggen het uit aan de hand van dit toestel:

Ga naar de Tele 2-pagina voor de iPhone 13. Kies de iPhone 13 in de gewenste kleur en opslagcapaciteit. Kies de kleinste databundel (1GB) en belbundel (200 minuten). Dit kost €10 per maand. Kies een maandelijks opzegbare contractduur. Zet de eenmalige betaling op maximaal door de schuifknop helemaal naar links te trekken. Je moet nog wel rekening houden met de thuiskopieheffing. Je ziet nu de eenmalige prijs (€816,-), de thuiskopieheffing (€8,83) en de aansluitkosten (€30) en bovenin zie je dat je €10 moet betalen voor je abonnement. Na een maand zeg je het abonnement op.

Als je de stappen hierboven volgt heb je in totaal €864,83 betaald en dat is goedkoper dan de adviesprijs van Apple van €909 en de meeste winkeliers.

Bekijk ook onze artikelen over de iPhone 13 abonnementen of een iPhone 13 Pro met abonnement voor nog meer deals en aanbiedingen.