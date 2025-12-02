Deze slimme tado thermostaatknop is goedkoper dan ooit (en werkt perfect met HomeKit)

Met een slimme thermostaat bespaar je makkelijk op je energiekosten. De tado V3+ is een aanrader en nu ook nog flink goedkoper. In dit artikel laten we zien waarom deze slimme thermostaatknop zeker de moeite waard is.

De tado V3+ slimme thermostaatstarterkit is nu tijdelijk verkrijgbaar bij Lidl voor slechts €64,95. Met deze kit haal je een slimme oplossing in huis die je helpt energie te besparen en je huis comfortabel te houden. De thermostaatknop werkt eenvoudig samen met je smart home, inclusief Apple HomeKit ondersteuning, voor een naadloze bediening. Dit is hét moment om te profiteren van deze actie en je woning voordelig slimmer te maken.

Bedien je tado V3+ via Siri en de Woning-app

De tado V3+ thermostaatknop ondersteunt Apple HomeKit volledig, waardoor je het apparaat eenvoudig kunt toevoegen aan de Woning-app op je iPhone of HomePod. Via deze integratie kun je de temperatuur in huis bedienen met Siri, bijvoorbeeld door te vragen om de temperatuur aan te passen of te controleren wat de huidige temperatuur is.

Dit maakt het mogelijk om je thermostaat handsfree te bedienen, bijvoorbeeld vanaf de bank, wat het gebruik zeer gemakkelijk maakt. Daarnaast kun je de thermostaat koppelen aan andere HomeKit-accessoires om slimme scenario’s te creëren, zoals het automatisch inschakelen van de nachtstand bij het uitzetten van slimme verlichting. Let op: een radiator met vervangbare knop is wel een vereiste voor het installeren van de tado V3+.

Daarnaast kan de thermostaat dankzij Apple Home gebruikmaken van geo-fencing. Dat betekent dat ‘ie detecteert wanneer je het huis verlaat of weer binnenkomt en daarop automatisch de verwarming aan- of uitzet. Zo bespaar je energie zonder dat je er zelf aan hoeft te denken. Voor deze functies moet je wel een Apple HomeKit-hub zoals een Apple TV of HomePod als centrale hub gebruiken. Zo past de tado V3+ perfect in een smart home en regelt het je verwarming slim en automatisch.

Tado V3+ starterkit nu slechts €64,95 bij Lidl

Bij Lidl is de tado V3+ slimme thermostaatknop nu tijdelijk te koop voor maar €64,95. Deze starterkit is ideaal voor wie zijn smart home wil uitbreiden met een slimme en energiezuinige oplossing zonder teveel te betalen. De installatie verloopt makkelijk en de thermostaat werkt perfect samen met Apple HomeKit, waardoor je ‘m eenvoudig kunt bedienen via de Woning-app of met Siri.

Wacht niet te lang met bestellen, want de actie geldt zolang de voorraad beschikbaar is. Met de tado V3+ haal je een moderne thermostaat in huis die perfect aansluit op je Apple Home.







