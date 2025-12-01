Magic Mouse nieuw design

Apple’s Magic Mouse en Keyboard tijdelijk flink goedkoper

Apple's Magic Mouse en Magic Keyboard met usb-c zijn nu nog met Black Friday en Cyber Monday in de aanbieding. Zo kom je extra voordelig van Lightning af.
Jane van Brakel -

Apple’s Magic Mouse en Magic Trackpad zijn geliefd onder Apple-gebruikers, dankzij de ondersteuning van talloze Mac-functies. Denk aan de geoptimaliseerde toetsen van het toetsenbord of de veegbewegingen op het aanraakgevoelige vlak van de muis. Apple’s muizen en toetsenborden gaan jarenlang mee, waardoor je veel waar voor je geld krijgt. De nieuwste uitvoeringen met usb-c-poort zijn nu extra voordelig bij onder andere Amazon.

Magic Mouse en Magic Keyboard met korting

Vorig jaar bracht Apple vernieuwde versies uit van haar Magic-accessoires. Zowel de muis als het toetsenbord (in alle varianten) en het trackpad zijn sinds najaar 2024 uitgerust met een usb-c-poort. Dat is wel zo makkelijk als je alles inmiddels al met usb-c hebt, zoals je iPhone, iPad en MacBook. Geen gedoe meer met apart Lightning-kabeltjes: alles makkelijk opladen met een en dezelfde kabel.

Apple’s Magic-accessoires zijn doorgaans wel erg prijzig, maar nu met Black Friday scoor je ze een stuk voordeliger. Zo kost de Magic Mouse in het wit nu €65,- bij Amazon (in plaats van €85,-). Een korting van 24% dus. Liever de zwarte versie? Daar krijg je nog meer korting, namelijk 29%. De zwarte versie kost nu €85,-, in plaats van €119,-.

Magic Mouse wit met usb-c

Bekijk Magic Mouse in wit met 24% korting

Magic Mouse in zwart met usb-c

Bekijk Magic Mouse in zwart met 29% korting

Wil je daar ook nog een toetsenbord bij? Het gewone Magic Keyboard (zonder Touch ID) is nu ook afgeprijsd. De Internationaal Engelse versie is nu bij Amazon €91,-, in plaats van €119,-. Dat komt neer op een korting van 24%. Het enige verschil met de Nederlandse versie is dat er geen euroteken op gedrukt staat, maar die kan je met de gebruikelijke toetsencombinatie gewoon typen.

Bekijk Magic Keyboard met 24% korting

Zo mis je geen enkele deal meer

Wil je geen Apple-deal meer missen? Je kan je abonneren op onze speciale Tech Deals-nieuwsbrief, waarin elke week de beste deals in verzameld worden.

