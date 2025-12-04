Deze Black Friday-actie is nog steeds geldig: Microsoft Office 2021 voor Mac slechts €44,99 [ADV]

Black Friday is voorbij, maar Godeal24 is er nog niet klaar mee. Je scoort het populaire Microsoft Office 2021 voor je MacBook nu nog tijdelijk voor slechts €44,99. Wees er snel bij, want voor je het weet is-ie weer duurder.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Godeal24. Lees onze disclaimer.

Microsoft Office 2021 levenslange licentie voor je MacBook

Als meest gebruikte kantoor-software, komt Microsoft Office op je MacBook van pas voor zowel professionals als studenten. Als je het nog niet geïnstalleerd hebt, is dit het perfecte moment. Black Friday is bij Godeal24 namelijk verlengd, waardoor je levenslang toegang krijgt tot Microsoft Office 2021 voor je MacBook voor slechts €44,99.

Let op: deze aanbieding is slechts beperkt geldig, dus wacht niet te lang!

Deze programma’s vind je in de suite

Bij introductie betaalde je €249,- voor dit pakket, dus dit is een aanzienlijke korting. In deze bundel vind je programma’s als Word, dat perfect is om documenten, werkstukken en gelikte teksten te maken. Excel zet je in om je data en financiën te beheren dankzij krachtige spreadsheets. Met PowerPoint wordt een professionele presentatie opzetten een fluitje van een cent.

Ga jij het pakket zakelijk gebruiken, dan krijg je toegang tot Outlook om jouw mails, agenda en contacten te structureren in een gebruiksvriendelijke app. De software is geoptimaliseerd voor macOS en op het prachtige Retina-display van Apple ziet alles er strak en duidelijk uit. Hoewel de site van Godeal24 in het Engels is, installeer je Microsoft Office gewoon in het Nederlands. Heb je een Windows-laptop? Dan ben je nog goedkoper uit en betaal je slechts €29,28 euro.

De beste Black Friday-acties voor Microsoft Office

Gebruik kortingscode MAC62 en krijg korting

Vul je tijdens het afrekenen de kortingscode MAC62 in, dan krijg je 62% korting op de volgende bundels:

Houd er rekening mee dat deze bundels alleen werken op Windows. Heb jij een MacBook, dan kan je deze aanbieding links laten liggen.

Godeal24: officiële licenties die gecheckt worden

Met een licentie van Godeal24 weet je zeker dat je een werkend programma krijgt. Alle producten worden namelijk gecheckt voor ze op de site verschijnen. Daardoor kan de webwinkel garanderen dat elke licentie die verkocht wordt authentiek en veilig is. De prijs kan zo laag gehouden worden, doordat er in bulk ingekocht wordt van bedrijven en groepen. Alleen als ze een strenge controle doorkomen, worden ze aan jou aangeboden.

Alle licenties activeer je gewoon via de officiële downloadlink van Microsoft. Kom je er toch niet helemaal uit? Godeal24 geeft je 24/7 ondersteuning bij het installeren en beantwoordt graag al je vragen. Op TrustPilot heeft de partij een beoordeling van 98%! Heb je vragen, stuur dan een mailtje naar het volgende mailadres: service@godeal24.com.