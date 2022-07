MacBook Prime Day deals 2022: korting op laptops

Het is zover: de Amazon de Prime Day-deals zijn bekendmaakt. Tijdens het event werken we natuurlijk deze pagina bij met de nieuwste koopjes voor MacBooks en bijbehorende accessoires.

Wanneer starten de MacBook Prime Day deals?

Amazon organiseert Prime Day dit jaar op 12 en 13 juli. Je hebt dus maar kort de tijd om van de deals te profiteren.

Heb ik Amazon Prime nodig voor de MacBook Prime Day deals?

Ja, om te kunnen profiteren van de MacBook-koopjes (en alle andere deals) moet je Amazon Prime-abonnee zijn. Je kunt een proefabonnement van 30 dagen afsluiten om te kijken of het iets voor jou is. Zorg dat je je op tijd aanmeldt als abonnee, zodat je direct kunt profiteren zodra de eerste MacBook-deals bekend zijn.

Ben je geen abonnee, dan zijn er nog steeds koopjes te halen. Zo zijn er altijd andere winkels die meegaat met de prijsverlagingen, dus we houden voor jou ook de koopjes bij Coolblue, BCC, MediaMarkt en meer winkels in de gaten. Wil je echter maximale keuze hebben, dan is het aan te raden om je voor Amazon Prime aan te melden. Je krijgt dan meteen toegang tot alle voordelen die daarbij horen, zoals snelle levering zonder kosten.

Beste Prime Day MacBook Air deals

De MacBook Air met M1-chip zal ongetwijfeld worden afgeprijsd tijdens Prime Day. Inmiddels is er een opvolger met M2-chip, maar daarvoor betaal je nu nog de hoofdprijs. Bij het model met M1-chip zijn al genoeg koopjes te vinden. Deze laptop biedt geweldige prestaties en gaat een dag lang mee op één batterij.

Wat zijn momenteel de beste deals? Dat zie je hier!

Je kunt ook goede MacBook Air deals vinden bij:

Beste Prime Day MacBook Pro deals

Voor professionele gebruikers zijn er meerdere opties. Je zou kunnen kiezen voor de pas verschenen MacBook Pro M2, maar die is nog niet afgeprijsd en is bovendien bedoeld als instapmodel voor professionals. Zoek je betere performance, dan zijn de modellen met M1 Pro en M1 Max van vorig jaar een betere keuze. Je kunt kiezen uit 14- of 16-inch, die beide krachtig genoeg zijn voor elke denkbare toepassing. De afgelopen tijd kon je al leuke kortingen vinden op deze modellen, maar we verwachten dat de prijzen tijdens Prime Day nog wel wat meer omlaag zullen gaan.

Om je te oriënteren zie je hieronder de huidige prijzen:

Je kunt ook goede MacBook Pro deals vinden bij:

Je zou ook kunnen kiezen voor de MacBook Pro 2020 met M1-chip: