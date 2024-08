KPN stunt met een mooie weekenddeal: je krijgt nu een gratis Philips UHD Smart TV van €429,- als welkomstcadeau bij een nieuw Internet & TV abonnement. En dat is mooi meegenomen als je toch al van plan was om over te stappen. Het enige wat jij nog hoeft te doen is de tv uitpakken en in gebruik nemen.

De Olympische Spelen gaan beginnen en dat betekent dat een extra tv mooi is meegenomen. Handig voor in de slaapkamer of de keuken, zodat je alle verrichtingen van de atleten op de voet kunt volgen. Mocht je geen nieuwe tv nodig hebben, dan kun je ook nog kiezen uit andere aantrekkelijke welkomstcadeau’s, zoals extra korting op je abonnement of gratis KPN SuperWifi-punten. Maar let op: de actie geldt alleen online!

Snelheden tot 4 Gbit bij KPN

Je krijgt overal in huis snel en stabiel internet en dankzij de gratis overstapservice hoef je zelf niets te doen. Bij KPN kun je kiezen uit verschillende internetpakketten. Het goedkoopste pakket is ‘Snel’ en biedt 100 Mbit per seconde aan up- en download. Het pakket ‘Sneller’ kan ook: dan krijg je 200 Mbit per seconde. Maar wist je dat KPN tegenwoordig ook snelheden levert van 4 Gbit per seconde? Hiervoor kies je het ‘Superfiber’-pakket. Je kunt dit pakket voor een paar euro extra uitbreiden met Netflix of upgraden . Elk pakket is maandelijks aanpasbaar.

KPN Weekenddeal: dit zijn de welkomstcadeaus

Als welkomstcadeau bij een 2-jarig KPN Internet & TV abonnement heb je de keuze uit:

Philips UHD Smart TV t.w.v. € 429,-

9 maanden korting: je betaalt € 35 per maand, ongeacht het gekozen pakket

Als welkomstcadeau bij een 1-jarig KPN Internet & TV abonnement kun je kiezen uit:

6 maanden korting: je betaalt € 35 per maand, ongeacht het gekozen pakket

Wist je dat je bij KPN ook fors kunt besparen op je nieuwe iPhone? Dankzij deze KPN-truc betaal je een stuk minder en zit je niet aan een langdurig contract vast.