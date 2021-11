Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van oktober 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: Book Track Houd je graag van data bijhouden en ben je een fervent lezer? Dan is Book Track misschien iets voor jou. Deze app is ideaal voor al je gelezen boeken en voor alles wat je nog wil lezen. Book Track houdt in een mooi ontwerp bij hoeveel pagina’s je hebt gelezen en toont een grafiek van de dagen. Daarnaast biedt de app ook ondersteuning voor allerlei interessante functies. Sinds deze week heeft de app een gloednieuw design voor de startpagina en kun je nu nieuwe widgets kiezen, waaronder een extra grote voor de iPad Eén van die interessante functies is het bijhouden van uitgeleende boeken. Ook kun je je favoriete quotes opslaan voor later. Je kunt je collectie georganiseerd houden met tags en serielijsten, gepaard met een aankoopdatum. Uiteraard wordt alles tussen je apparaten gesynchroniseerd. Book Track is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac.

Forehead

Net als NotchCam is Forehead zeer recent ontwikkeld. Deze app, gemaakt door Jordi Bruin (@jordibruin), kan de notch van de nieuwe MacBook Pro verbergen. Dit doet de app door een zwarte balk toe te voegen aan je wallpaper. Omdat macOS een doorzichtige menubalk heeft, wordt je menubalk daardoor ook zwart. Forehead krijgt in een update ook ondersteuning voor het simuleren van de notch op oudere Macs.

Je kunt Forehead downloaden op Gumroad. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt.

Train Siding

Ben je treinfanaat en gebruik je Instagram? Het Nederlandse Train Siding brengt deze twee dingen samen. Deze app is bedoeld voor treinfans om plaatjes met elkaar te delen. Je kunt het platform ook gebruiken om andere fans te ontmoeten om wellicht eens samen te gaan spotten. Heb je modeltreinen of zoek je die juist? Train Siding biedt een eigen marktplaats aan voor dergelijke objecten.

MiepMiep

Veel mensen zijn gebonden aan ritregistratie voor bijvoorbeeld facturen. Er zijn al apps voor kilometerregistratie, maar het Nederlandse MiepMiep gooit het over een andere boeg. Deze app belooft geen gegevens te verzamelen en je hoeft geen account aan te maken. MiepMiep bevat een goede basis aan functies, zoals GPS-registratie, herinneringen bij stilstand en ritten exporteren als CSV-bestand. De ontwikkelaar kijkt naar de mogelijkheden voor een CarPlay app, maar die is er nu nog niet.

Noir

We gaan nog even door met de apps van Nederlandse bodem. Noir is een gloednieuwe app voor iOS 15 waar liefhebbers van de donkere modus op iOS moet aanspreken. De app is ook een Safari extensie en kan websites zonder donkere modus alsnog voorzien van een nacht-thema. Je kunt instellen dat dit alleen gebeurt als de donkere modus van iOS ook is ingeschakeld. Is er een website waar je specifieke voorkeuren voor hebt, dan kun je dat ook instellen.

WeTransfer

Iedereen die wel eens grote bestanden stuurt kent WeTransfer wel. Deze dienst, waarmee je gratis bestanden tot 2GB kunt sturen, is nu beschikbaar op iOS met een officiële app. De app laat je, net als de website, allerlei bestanden selecteren op je iPhone om te sturen. Het design ziet er goed uit. Er is een overzicht beschikbaar met al je gedeelde bestanden met daarbij hoe lang de link nog geldig is en hoe vaak de bestanden gedownload zijn. Je kunt die voortijdig al ongeldig maken.

