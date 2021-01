De leukste apps van week 4-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Tweetbot 6

Naast Carrot Weather heeft ook Tweetbot een grote update gekregen deze week. Met Tweetbot 6 krijgt de app ondersteuning voor de Twitter API V2. Dit zorgt ervoor dat gebruikers in de toekomst snel gebruik kunnen maken van nieuwe functies van Twitter. Verder heeft Tweetbot nu een lidmaatschap van €0,99 per maand of €6,49 per jaar. Dit heb je nodig als je meer wil doen dan alleen tweets lezen. Voor die functie is de app gratis.

Scan Thing

Scannen, scannen, scannen: daar draait het om in deze app. Scan Thing kan teksten scannen, maar ook voorwerpen. De app herkent de vorm en haalt alle achtergrond weg. Zo houd je een uniek uitgesneden plaatje over voor bijvoorbeeld je Instagram Story. Scan je een tekst, dan kun je kiezen om écht alleen de tekst eruit te halen. Deze wordt dan gekopieerd zodat je het kunt plakken in een tekstbestand of berichtje.

Mubert

Ben je op zoek naar unieke muziek gebaseerd op wat jij leuk vindt? Mubert maakt dat voor je. Met de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) kan Mubert altijd een uniek nummer samenstellen. Je kunt dit gebruiken voor meditatie, maar ook om mee te sporten of om gewoon te relaxen. Alles is instrumentaal, want een stem nabootsen met unieke tekst lukt (nog) niet. Je krijgt een aantal genres cadeau. Voor het hele pakket moet je betalen.

Magniflyer

Deze game laat je vliegen door een optische illusie. Met eenvoudige bediening is het de bedoeling om je ruimteschip door de portalen te bewegen. Je kunt in verschillende levels spelen, maar er is ook een oneindige modus waarbij je gewoon kunt blijven spelen. Het ruimteschip is aan te passen met allerlei unieke items. Het volledige spel is voor iets meer dan €1 te koop.

Maazi

Een dagboek bijhouden kan heel effectief zijn bij het verwerken van gedachtes. Zit je een beetje in de put, schrijf het dan van je af. In Maazi kun je korte en lange teksten schrijven die je voor jezelf bijhoudt. Ook spraak wordt ondersteund. Het uiterlijk van de app is heel simpel en goed bedacht. De maker vindt de donkere modus zo mooi dat er zelfs een optie is om deze altijd te gebruiken. En eerlijk is eerlijk: wij snappen die keuze!

Domklok

Kom je uit de omgeving Utrecht of ben je sowieso geïnteresseerd in de stad? Dan ken je De Utrechtse Internet Courant (DUIC) misschien wel. DUIC is een lokaal gratis platform voor nieuws in de regio. Vanwege de avondklok heeft het medium besloten een app te maken. In Domklok vind je een timer om je eraan te herinneren hoe laat de avondklok ingaat. De app waarschuwt je wanneer de klok ingaat en wanneer je weer naar buiten mag zonder verklaring. Met de app steun je DUIC met een klein bedrag – dat is ook de insteek van de app. Houd je van Utrechts nieuws of wil je lokale journalistiek in het algemeen steunen, download dan Domklok.