Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van januari 2021

iCulture App van de Maand: Weerbericht Nederland Deze app om het weer te checken heeft nu een handige update die we niet heel vaak zien van dergelijke apps. Er is nu een Apple TV app beschikbaar. De Weerbericht Nederland app voor Apple TV laat de huidige temperatuur en weersomstandigheden zien voor heel Nederland. Je vindt aparte tabbladen voor de verwachting, een radar en waarschuwingen. Weerbericht Nederland heeft ook widgets voor het beginscherm op je iPhone. Op je Apple Watch zul je de app ook goed kunnen gebruiken. Handig is de samenvatting in tekstvorm. Ben je geïnteresseerd in één specifiek weerelement voor het hele land, dan kun je deze zowel op je iPhone als Apple TV bekijken. De app heeft helaas wel advertenties, maar die zijn voor een laag bedrag af te kopen.

Domklok

Kom je uit de omgeving Utrecht of ben je sowieso geïnteresseerd in de stad? Dan ken je De Utrechtse Internet Courant (DUIC) misschien wel. DUIC is een lokaal gratis platform voor nieuws in de regio. Vanwege de avondklok heeft het medium besloten een app te maken. In Domklok vind je een timer om je eraan te herinneren hoe laat de avondklok ingaat. De app waarschuwt je wanneer de klok ingaat en wanneer je weer naar buiten mag zonder verklaring. Met de app steun je DUIC met een klein bedrag – dat is ook de insteek van de app. Houd je van Utrechts nieuws of wil je lokale journalistiek in het algemeen steunen, download dan Domklok.

Politiek App

Veel simpeler kan de naam niet. De Politiek App is bedoeld voor iedereen die van Haagse politiek op de hoogte wil blijven. De app bevat nieuws van de NOS en artikelen die op Twitter gedeeld zijn door kamerleden. Omdat de verkiezingen eraan komen kun je in deze app ook zelf coalities samenstellen op basis van de meest recente peilingen. Je kunt zelf kiezen welke peiler je wil gebruiken. Op een handige plattegrond van de Tweede Kamer zie je hoe groot je meerderheid is. Ten slotte zijn allerlei stemuitslagen binnen de Tweede Kamer beschikbaar.

Fysioapp

Ben je verzekerd bij Zilveren Kruis en heb je de aanvullende verzekering voor online zelfhulp fysiotherapie? Dan kun je nu ook de Fysioapp gebruiken. De app biedt allerlei oefeningen voor je lichaam. Zo kun je toch fit blijven zonder naar de fysio te moeten. Om je te helpen biedt de app filmpjes en tekst. Per programma zie je in een overzicht hoe ver je bent met de oefeningen. Voordat je kunt beginnen moet je een intake doen in de app. Fysioapp vertelt je of de app geschikt is voor jou, of dat je toch beter naar de echte fysio of huisarts kunt gaan.

JOGO

Wil je liever zelf je voetbalskills verbeteren? Dan is de app JOGO van Nederlandse bodem ideaal. Deze app geeft je op maat gemaakte oefeningen door middel van AI. Je filmt jezelf terwijl je bezig bent en krijgt daarna tips en tricks om je spel te verbeteren.

Je hebt wel een account nodig om de app te gebruiken en voor voetbalclubs is het mogelijk om een abonnement af te sluiten. Als voetbalclub, amateurs of professioneel, kun je ook sensoren afnemen bij JOGO. Hiermee kun je nog meer data meten bij de spelers.

iBucket

Wordt 2021 jouw jaar? Of wil je echt werken aan het stellen van korte- en langetermijndoelen? Dan helpt de app iBucket daarmee. Je kunt in de app overzichtelijk bijhouden welke stappen je al gezet hebt of gaat zetten om je doel te bereiken. Ga je een grote reis maken? Dan kun je per dag invullen wat je wil gaan doen. De app zelf geeft ook enkele suggesties. Wil je een paar dagen naar Parijs? Dan krijg je tips over welke plekken je kan bezoeken. Daarnaast kun je foto’s en filmpjes toevoegen, wat de app tot een waar dagboek transformeert.

Het geeft uiteindelijk een mooi en duidelijk vormgegeven overzicht van je reis, die vervolgens weer kunt delen met via social media.

Veldgids

Veldgids doet precies wat de naam je laat denken: het is een gids voor in de natuur. De app heeft offline beschrijvingen van meer dan 600 soorten vogels, paddenstoelen, veldbloemen en zoogdieren. Je kunt vogelgeluiden afspelen en voor alles een gedetailleerde beschrijving lezen. Zie je iets moois, dan leg je het vast in de app met locatie. Je geeft dan aan of je iets gezien of gehoord hebt en hoeveel het er waren. Speel niet zomaar vogelgeluiden af in de natuur. Vooral in het voorjaar reageren vogels hier sterk op en dat is zonde van de energie. Neem dus oortjes of een koptelefoon mee!

