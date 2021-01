De leukste apps van week 3-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

Agree

Ben je met vrienden of familie aan het debatteren over de volgende vakantie? Of komen jij en je collega’s er niet uit waar jullie met het team uit eten gaan? Download dan Agree. Met deze app maak je eenvoudig een poll aan die je kunt delen met de rest. Door naar links of rechts te vegen over een optie laat je weten welke optie jij het leukste vindt. Het is mogelijk om meerdere opties leuk te vinden. Uiteindelijk worden alle stemmen opgeteld en krijgt iedereen een melding met de uitslag.

Agree is simpel en duidelijk ontworpen. In onze test werkt de app ook goed. Er zitten geen advertenties in en heeft enkele betaalde functies. Iedereen moet de app downloaden, maar de basisfuncties zijn gelukkig gratis. Met de basisversie kun je 3 opties per poll toevoegen.

Weerbericht Nederland

Deze app om het weer te checken heeft nu een handige update die we niet heel vaak zien van dergelijke apps. Er is nu een Apple TV app beschikbaar. De Weerbericht Nederland app voor Apple TV laat de huidige temperatuur en weersomstandigheden zien voor heel Nederland. Je vindt aparte tabbladen voor de verwachting, een radar en waarschuwingen. Een nadeel vinden wij de lelijke advertenties en de ietwat onhandige werking met de afstandsbediening.

Fuzion

Met Fuzion kun je allerlei portretten bewerken op manieren die je niet snel vindt in andere apps. Zo maak je eenvoudig foto’s met dubbele belichtingen en kun je je onderwerp snel op een andere achtergrond plakken. Dat kan omdat de app automatisch een silhouette herkent. Deze week heeft Fuzion een update gekregen met een volledig nieuw design. Verder werkt de app met álle foto’s die rechtopstaand zijn gemaakt. En heb je een favoriete effectenmix die je graag toepast, dan kun je dat nu in één keer doen met presets.

Politiek App

Veel simpeler kan de naam niet. De Politiek App is bedoeld voor iedereen die van Haagse politiek op de hoogte wil blijven. De app bevat nieuws van de NOS en artikelen die op Twitter gedeeld zijn door kamerleden. Omdat de verkiezingen eraan komen kun je in deze app ook zelf coalities samenstellen op basis van de meest recente peilingen. Je kunt zelf kiezen welke peiler je wil gebruiken. Op een handige plattegrond van de Tweede Kamer zie je hoe groot je meerderheid is. Ten slotte zijn allerlei stemuitslagen binnen de Tweede Kamer beschikbaar.

Filmlog

Filmfanaten opgelet: met Filmlog houd je bij welke films je al hebt gekeken en welke je nog wil zien. Er zijn al langer apps die dit doen, maar in Filmlog ziet het er allemaal wat gelikter uit. De app is vormgegeven als een soort dagboek. Per maand zie je welke films je hebt gekeken. Het is wel van belang dat je de filmposters een beetje herkent, want dat is voornamelijk hoe je je weg moet vinden. Per film kun je informatie over het verhaal bekijken eveneens als alle acteurs die erin spelen.

Microsoft Lists

Deze app werd in 2020 aangekondigd en is sinds deze week echt te downloaden. Met Lists, een nieuwe dienst van Microsoft, heb je altijd een slimme takenlijst op zak. Microsoft Lists werkt samen met het Teams-ecosysteem om alle betrokkenen op de hoogte te houden van progressie. Met categorieën kun je gelijksoortige taken en opdrachten bijhouden. Microsoft geeft het handige voorbeeld van kandidaten voor een vacature. In Lists houd je notities over de kandidaten bij met daarbij de status in hun sollicitatieproces. Alle betrokken teamleden weten zo wie er wellicht binnenkort bij komt en wat zijn of haar sterke kanten zijn. Je hebt Microsoft 365 nodig om de app te kunnen gebruiken.