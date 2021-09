De leukste apps van week 38-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Flighty Reis je frequent met het vliegtuig of houd je graag vliegreizen van anderen in de gaten? Eén van de mooiste apps om dat te doen is Flighty. Waar Flightradar24 veel focus legt op liefhebbers en spotters, is Flighty meer bedoeld voor eigen reizen. Met de update naar iOS 15 krijgt ook Flighty enkele handige nieuwe functies. Zo ondersteunt de app tijdgevoelige meldingen. Ook al heb je Niet storen ingeschakeld, krijg je alsnog meldingen als je vlucht is vertraagd. Flighty 2.0 brengt ook verbeteringen naar het volgen van toestellen. Voorheen kon je enkel vliegtuigen in je eigen omgeving zien. Nu kun je met de eveneens nieuwe wereldbol alle vluchten bekijken. Ook op de grond zijn ze nu goed te vinden. Als laatste noemen we graag de nieuwe functie om in de lucht te bekijken welke vliegtuigen er in jouw buurt zijn met een maximum van 100 kilometer. Je kan bekijken hoeveel vluchten dezelfde route momenteel volgen.

LumaFusion

Filmmonteurs opgelet! De populaire videobewerker LumaFusion is er als de kippen bij en biedt nu ook ondersteuning voor ProRes-video op de iPad en iPhone. Je kunt op iPads met usb-c dergelijk materiaal importeren, bewerken en exporteren. Heb je een iPhone 13 Pro? Dan kun je hierop ook ProRes-beeld schieten in de ingebouwde Camera-app. Naast deze toevoeging biedt de update ook snelle fixes voor problemen in iOS 15. Je kunt de app dus zonder issues gebruiken.

Bekijk ook ProRes video op de iPhone 13 Pro-modellen: alles wat je wilt weten Een van de grootste vernieuwingen op de iPhone 13 dateert al uit 2007. Toen introduceerde Apple de ProRes videotechnologie en vanaf najaar 2021 vind je dit ook op de iPhone. Het is de eerste smartphone waarmee je ProRes kunt filmen. Maar wat zijn de voordelen?

Yoink

De iPhone ondersteunt al een tijdje Drag & Drop. Met deze functie kun je bestanden verslepen van locatie. Het is echter nog niet zo geavanceerd als op de Mac. Yoink brengt daar wat verandering in. De app beschrijft zichzelf als de boekenplank voor alles wat je kunt kopiëren, delen en downloaden. De app heeft een eigen toetsenbord met een snelkoppeling naar je eigen boekenplank. Je kunt vanaf hier snel een foto naar een chat slepen, bijvoorbeeld. In de nieuwe iOS 15 update werkt de Picture in Picture stand ook voor andere bestanden dan video’s. Verder werkt de app beter met muizen en toetsenborden op de iPad. Er is ook een versie voor Mac, maar die moet je apart aanschaffen.

Wil je je iPad als desktop gebruiken? Shiftscreen kan je daarbij helpen. Het is de bedoeling dat je met deze app je iPad verbindt met een externe monitor. Shiftscreen heeft hier speciale ondersteuning voor ingebouwd. Je hebt wel een toetsenbord en muis nodig. Daarmee kun je op je externe monitor internetten, documenten bewerken, videobellen en nog meer dingen doen. Op je iPad doe je dan weer andere dingen, net als een traditionele desktop setup. Het is een interessante stap in de goede richting, al is het natuurlijk nog wel beperkt door iPadOS.

Keyword Search

Sinds iOS 15 werken Safari extensies ook op de iPhone en iPad. Eén van de eerste beschikbare extensies is Keywoard Search. Deze installatie maakt het makkelijker om allerlei dingen te zoeken op het internet. Wil je bijvoorbeeld de Wikipediapagina over Steve Jobs bekijken, tik dan ‘W Steve Jobs’ in. Rekensommen kun je oplossen door ‘WA 1+2’ in te tikken. WolframAlpha rekent het voor je uit. Je kunt zelf instellen hoe je wil dat het werkt.