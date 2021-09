De leukste apps van week 37-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Fiper Volg je graag het nieuws, maar word je gek van al die verschillende nieuws-apps (en vooral al die pushnotificaties over hetzelfde nieuws)? Misschien is Fiper dan iets voor jou. Deze Nederlandse app bundelt al je nieuwsbronnen in één overzicht. Bij het instellen kies je de nieuwscategorieën die jij interessant vindt. Fiper maakt dan alvast een algemene selectie. In de tabbalk bovenin vind je de ingestelde categorieën en een manier om bronnen te ontdekken. De app haalt artikelen op via RSS. Helaas zit er geen echte leesfunctie in de app. Zodra je een artikel opent, wordt de pagina als website geopend. Je blijft wel in de app, dus heel erg is het ook weer niet. De app is helemaal gratis.

Mirror Magnet

Film je jezelf regelmatig op je Mac, bijvoorbeeld omdat je uitlegfilmpjes maakt? Het is belangrijk dat je dan goed in beeld bent. Mensen die regelmatig videobellen kennen die collega’s of medestudenten wel die na verloop van tijd lekker onderuitgezakt zitten. Om dat te voorkomen is er Mirror Magnet. Deze app toont jouw camerafeed altijd in een hoek van je scherm en verdwijnt niet als je een andere app opent. Zo houd je je eigen houding beter in de gaten. Je stelt Mirror Magnet in als je camera en bovendien kan de app je beeld ook nog eens verfraaien.

HalloApp

Twee voormalige WhatsApp-medewerkers hebben eerder dit jaar de app HalloApp uitgebracht. Dit is een sociaal netwerk die werkt als een soort chatapp. Je kan één op één gesprekken voeren en chatten in groepen, maar je kan ook een tijdlijn bekijken met berichten die door je vrienden gepost zijn. De makers zeggen geen privégegevens te gebruiken. Je nummer wordt alleen benut om je te koppelen met je contacten. Sinds deze week is de HalloApp ook stilletjes in het Nederlands beschikbaar gekomen. Mocht je je vrienden kunnen overtuigen, dan is HalloApp het proberen waard. De app is vrij simpel opgebouwd, waardoor het niet lastig is om ermee van start te gaan.

Breathable Air Quality Widget

Voor iedereen die het interessant vindt om luchtkwaliteit in de gaten te houden is deze app een aanrader. Breathable Air Quality Widget (een mond vol) laat je op een overzichtelijke manier zien hoe schoon de lucht op een bepaalde plaats is. De informatie komt van het internet. Met het handige widget voor je beginscherm zie je snel waar je aan toe bent. Je kunt zelf instellen welke emoji er wordt getoond bij een bepaalde waarde, zodat het echt bij jou past. De app vereist één aankoop en het werkt op je Mac, iPhone en iPad.

A-Scanner

Zoek je nog een aparte app om je fysieke documenten mee te converteren naar PDF? Of wil je een stuk tekst exporteren naar een digitaal bestand? Dat kan met A-Scanner. Deze app kan bijna alles wat je van een moderne documentscanner verwacht. Je kunt tekst kopiëren, papier digitaliseren, tekenen op bestanden, handtekeningen zetten, bestanden beveiligen en nog veel meer. Niet alle geavanceerde functies zijn gratis. Daarvoor is een abonnement vereist.