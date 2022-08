Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van augustus 2022

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

Eerder afgelopen maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via redactie@iculture.nl of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: WePlog Al eens gehoord van plandelen? Dat is een combinatie van wandelen en het opruimen van plastic en ander afval. Gisteren, op 27 augustus, vond de eerste Utrechtse Plandeldag plaats, een initiatief van journalist Anton Damen (ook wel de Plandelman genoemd). Om de 900ste verjaardag van de stad Utrecht te vieren, riep hij mensen op om te komen plandelen. Het doel is om 900 straten vrij te maken van afval. Met de WePlog app (afgeleid van ploggen, de jog-variant van plandelen) kun je dit veel eenvoudiger doen. In de app zie je welke gebieden al zijn opgeruimd en waar een grotere kans op afval is. De app werkt natuurlijk ook nog goed ná deze speciale dag!

radioNED+

De app van radioNED+ heeft sinds deze week een prettige extra ontvangen, namelijk een eigen Apple Watch-app. Hiermee kun je een radiostation beluisteren dat je vanaf je Apple Watch hebt gestart. Ook kun je pauzeren en skippen naar andere zenders. Momenteel is de app gratis voor iedereen, maar we verwachten dat je over een tijdje moet betalen als alle functies gereed zijn. De app zit nu nog in een testfase. Het wordt mogelijk om je favoriete stations te beluisteren.

Doodly Doo

Nog een app voor de kleintjes, maar nu de peuters en kleuters. Met Doodly Doo kunnen de kids kleurplaten inkleuren, puzzels maken en memory spelen. De puzzels hebben 4 tot 16 stukjes en bij memory speel je met 6 tot 12 kaarten. Zo blijft het behapbaar voor meer kinderen. Klaar? Dan vliegen de balonnen over je scherm! Doodly Doo is gemaakt en getest voor kinderen vanaf 2 jaar. Het is allemaal ontwikkeld door Gert-Jan Smits. In zijn dagelijks leven is hij iOS ontwikkelaar bij een bedrijf, maar ’s avonds ontwikkelt hij eigen projecten.

Visitaal Chat

Chatten moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Is chatten met woorden te lastig voor iemand die je kent, dan is Visitaal mogelijk een goede optie. In deze app kun je enkel pictogrammen sturen die de ontwikkelaars erin hebben gezet. Ieder pictogram heeft een naam. Er zijn talloze pictogrammen waar je veel duidelijk mee kunt maken. Visitaal Chat is volledig gratis en bevat geen advertenties of in-app aankopen.

Gigit!

De Gigit!-app is een must-have voor concertgangers. In deze app bewaar je al je tickets op je eigen tijdlijn. Ook kun je je mening over concerten delen met anderen. Sinds kort kun je ook reageren op berichten en het gesprek aangaan. Ook is er een nieuwe functie waarmee je nieuwe artiesten of concertzalen kunt toevoegen aan de app. En kun je je echt niet meer herinneren wanneer je ergens was? Of staat je tijdlijn gewoon te vol? Dan zul je vast blij zijn met de nieuwe zoekfunctie!

FartHero

En dan nu een app voor iedereen die zijn lolbroek aan heeft. FartHero is bedacht door een stel vrienden en heeft een simpel doel: meet je scheten. Je kunt ‘m opnemen en zien hoeveel decibel je hebt geproduceerd. Daarna kun je ‘m delen. In de nieuwste versie die deze week uit kwam, zit de mogelijkheid om een dagboek bij te houden. FartHero is gratis en bevat geen in-app aankopen.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!