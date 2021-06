De leukste apps van week 25-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Headlines 2

Headlines 2 is een simpele, maar erg handige app om heel veel nieuwsbronnen te volgen: van wereldnieuws, landelijk nieuws en zelfs technieuws (ja, ook iCulture). Het idee is simpel: voeg een nieuwsbron (of: feed) toe aan je lijst en je nieuwslijst wordt gevuld. Een hoofdthema van de app is het uitgebreide aanbod aan widgets. Per widget kun je kiezen welke nieuwsbronnen je ziet. Ook kun je aangeven dat je hier alleen ongelezen artikelen ziet. Je moet de artikelen wel via Headlines lezen om ze als zodanig te markeren.

Deze week heeft Headlines de update naar versie 2 gekregen. Het automatisch verbergen van gelezen artikelen is één van de nieuwe functies. De app kan nu ook automatisch de Reader-weergave van Safari gebruiken, zodat je zonder afleiding en advertenties kunt lezen. Verder zijn er verbeteringen voor de iPad versie, want die is er ook. Headlines 2 is gratis, maar voor €1,99 per maand kun je een ongelimiteerd aantal bronnen toevoegen, artikelen automatisch laten vertalen, tags toevoegen en bepaalde woorden filteren. Voor €9,99 krijg je deze functionaliteit een jaar.