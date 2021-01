De leukste apps van week 2-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Denim Wie wel eens een afspeellijst op Apple Music of Spotify heeft gemaakt, weet dat je ervoor kunt kiezen om een afbeelding te laten maken of zelf een uploaden. Als je uren werk hebt gehad aan het samenstellen van je afspeellijst, is het de kers op de taart om zelf een zogenoemde cover artwork te maken. Met de app Denim voor je iPhone is dat makkelijker dan ooit. De app geeft je tal van mogelijkheden om zelf een afbeelding te maken die volgens jou perfect past bij je stijl. In de gratis app zitten al veel smaakjes, maar voor €2,29 krijg je nog meer keuze aan afbeeldingen en thema’s. Denim legt stap voor stap uit hoe je het beste je afbeelding kan maken en geeft daarna de keuze of je de afbeelding wil uploaden in Spotify of Apple Music. Kies je voor Spotify? Dan krijg je de melding dat dit nog niet via je iPhone mogelijk is, maar kun je via AirDrop de afbeelding naar je Mac sturen om zo de afbeelding te uploaden. Voor Apple Music is het wel mogelijk om je afbeelding in de app aan te passen.

iBucket

Wordt 2021 jouw jaar? Of wil je echt werken aan het stellen van korte- en langetermijndoelen? Dan helpt de app iBucket daarmee. Je kunt in de app overzichtelijk bijhouden welke stappen je al gezet hebt of gaat zetten om je doel te bereiken. Ga je een grote reis maken? Dan kun je per dag invullen wat je wil gaan doen. De app zelf geeft ook enkele suggesties. Wil je een paar dagen naar Parijs? Dan krijg je tips over welke plekken je kan bezoeken. Daarnaast kun je foto’s en filmpjes toevoegen, wat de app tot een waar dagboek transformeert.

Het geeft uiteindelijk een mooi en duidelijk vormgegeven overzicht van je reis, die vervolgens weer kunt delen met via social media.

An Otter RSS Reader

Ben je met RSS-feeds geabonneerd op meerdere blogs of nieuwssites en op zoek naar een nieuwe reader? Dan is An Otter RSS Reader wellicht iets voor jou. Deze app voor Mac, iPhone en iPad laat je gemakkelijk nieuwe feeds toevoegen door simpelweg de url van de website in te voeren. Daarnaast kun je een widget toevoegen op je homescreen, beschikt het over een donkere modus en synchroniseert de app met iCloud.

De app biedt vele handige en overzichtelijke mogelijkheden en is volledig gratis. Wel is het mogelijk om een kleine donatie te doen aan de ontwikkelaar, maar daar krijg je geen extra functies voor.

LiveSoccer

Nu het voetbalseizoen weer in volle gang is, is het handig om bij te houden hoe je favoriete club het doet. Een handige app om hiervoor te gebruiken is LiveSoccer. De app heeft een flinke make-over gekregen zodat we kunnen spreken van LiveSoccer 2.0 en kan nu weer een behoorlijke tijd vooruit.

Met deze app kun je een of meerdere clubs selecteren om bij te houden hoe deze presteert. Daarnaast geeft de app een duidelijk overzicht van welke wedstrijden er worden gespeeld, wat de stand was van afgelopen wedstrijden. Je kunt ervoor kiezen om alle gespeelde wedstrijden op je scherm te zien, maar ook van alleen je eigen gekozen teams.

Benieuwd welke wedstrijden eraan zit te komen en hoe laat? Ook dat is inzichtelijk in deze app. Je ziet dan gelijk ook welke wedstrijden er die dag nog meer worden gespeeld. Gedurende de wedstrijd kun je zien wat de opstelling is en krijg je video’s aangeboden van de wedstrijd zelf. De app is volledig gratis, maar heeft wel advertenties in beeld. Wil je die liever kwijt? Kies dan voor premium, dat kost je €1,99. Meer voetbalstanden-apps vind je in ons overzicht.

JOGO

Wil je liever zelf je voetbalskills verbeteren? Dan is de app JOGO van Nederlandse bodem ideaal. Deze app geeft je op maat gemaakte oefeningen door middel van AI. Je filmt jezelf terwijl je bezig bent en krijgt daarna tips en tricks om je spel te verbeteren.

Je hebt wel een account nodig om de app te gebruiken en voor voetbalclubs is het mogelijk om een abonnement af te sluiten. Als voetbalclub, amateurs of professioneel, kun je ook sensoren afnemen bij JOGO. Hiermee kun je nog meer data meten bij de spelers.