Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van april 2021

iCulture App van de Maand: GAMMA Verf Een muur verven is misschien niet zo lastig, maar wat dacht je van een kleur kiezen? Als er iets is wat je in één keer goed wil doen is dat het wel. Om dat makkelijker te maken kun je nu de GAMMA Verf app downloaden. Deze gratis app bevat talloze verfkleuren die je met augmented reality op je eigen muur kan laten zien. Zo bekijk je dus op je iPhone hoe het eindresultaat eruit zal zien. Je kunt vanuit de app ook een echte kleurtester bestellen als je dat toch fijner vindt. Verder heeft de app allerlei handige functies voor als je een kleur gekozen hebt. Je maakt eenvoudig een checklist met alle benodigdheden voor het hele proces. Omdat het een app van GAMMA is kun je uiteraard ook meteen de verf bestellen, maar dat is natuurlijk geen verplichting. Zit er een andere bouwmarkt bij jou in de buurt, dan zal de GAMMA Verf app ook prima z’n werk doen. Kortom: wordt er geverfd, download dan GAMMA Verf.

Ben jij iemand die ieder weekend alvast de boekjes met komende aanbiedingen van winkels doorspit? Dan is Promo iets voor jou. Met deze app kun je razendsnel bekijken of (en zo ja, waar) jouw producten in de aanbieding zijn. Je krijgt een lijst met winkels te zien, waarvan de goedkoopste optie bovenaan staat. Het is ook mogelijk om favoriete producten in te stellen, zoals je favoriete tandpasta. Heb je ingeslagen? Dan kun je meldingen voor dat product tijdelijk stopzetten.

De app biedt een premiumversie waarmee je meer dan 3 favoriete producten kan instellen. Op dit moment werkt de app voor Albert Heijn, Etos, Trekpleister, Kruidvat en DA. De ontwikkelaar werkt aan het toevoegen van meer winkels.

SenseMath

Wiskunde is voor veel leerlingen lastig. Al helemaal voor blinde leerlingen, want grafische of abstracte informatie is nu eenmaal lastig hoorbaar te maken. Laat dat nou juist zijn waar Visio aan gewerkt heeft. Met SenseMath worden allerlei wiskundige elementen hoorbaar gemaakt. Denk aan snijpunten, toppen en stappen op de x-as. De app werkt met VoiceOver en veel andere toegankelijkheidsfuncties. SenseMath is helemaal gratis te gebruiken en heeft ook geen advertenties of dergelijke afleidingen.

Guitar Scores

Met deze Belgische app kunnen gitaristen al hun partituren of tabs bij elkaar bewaren. De app is goed ontworpen en scrolt automatisch mee met een nummer, zodat jij kan blijven spelen. Er is ondersteuning voor ChordPro-bestanden, maar ook een PDF kan worden uitgelezen. Wil je een setlijst maken, dan kan dat ook in Guitar Scores. Ten slotte laat de app ook zien hoe je een bepaald akkoord speelt.

Denken in Beperkingen

De ontwikkelaars van Denken in Beperkingen vinden het belangrijk dat er meer bewustzijn is over allerlei soorten menselijke beperkingen en toegankelijkheid. Daarom hebben ze de app ontwikkeld. In de app vind je laagdrempelige do’s en don’ts rondom digitale toegankelijkheid. Per categorie beperking kun je een quiz afleggen over digitale toegankelijkheid bij die beperking. Iedere week kun je ook een notificatie ontvangen met een weetje over beperkingen.

Gekko Administratie

Gebruik jij Gekko om je financiële administratie te regelen? Dan kun je nu de Gekko Administratie app downloaden op je Mac. Voor alle ZZP’ers, freelancers en kleine ondernemers kan Gekko van pas komen. De dienst kan bijvoorbeeld je urenregistratie verzorgen, offertes en facturen maken, transacties bijhouden, klanten beheren en nog veel meer. Gekko heeft een gratis versie, maar ook een betaald abonnement. De Mac app is in ieder geval gratis.

Ziggo SmartWifi

Tap jij je internet bij Ziggo, dan biedt het merk sinds deze week iets nieuws. Met de Ziggo SmartWifi app houd je makkelijker de controle over je netwerk bij. Verder zitten er tools in die het gebruiken van wifi makkelijk maken. Zo deel je eenvoudig je netwerknaam en wachtwoord met een QR-code. Ook maak je direct vanuit de app een gastnetwerk en pas je de naam en het wachtwoord van je hoofdnetwerk aan.

Naast deze tools kun je ook bekijken welke apparaten er zijn aangesloten op je netwerk. Ten slotte biedt Ziggo SmartWifi ook de optie om je netwerk te optimaliseren. Dit is handig wanneer je ook de wifiboosters van Ziggo gebruikt. Deze app is helemaal gratis als je een internetabonnement bij Ziggo hebt.

Topo GPS

Sommigen gebruiken liever een simpele kaartweergave zoals Apple Maps, maar anderen zien liever een kaart in vol detail. Voor die laatste groep mensen is er Topo GPS. Je raadt al wat deze app doet: het maakt van je iPhone een volwaardig GPS-apparaat met gedetailleerde topografische kaarten. Deze zijn ook offline te bewaren. Sinds kort is er ook een versie voor je Apple Watch, waarmee je bijvoorbeeld je route kunt volgen. Het is ook mogelijk om te wisselen tussen een fiets- en wandelkaart. Goed voor onderweg dus!

