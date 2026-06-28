App Gemist juni 2026: Placiibo, Vinage, CalAction en meer

Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van de afgelopen maand? iCulture zet de oogst van juni 2026 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture App van de Maand: placiibo Ben je fanatiek amiibo-verzamelaar of wil je een reservekopie maken van je eigen amiibo? Dan is placiibo een handige app om eens te bekijken. De app helpt je niet alleen met het beheren van je verzameling, maar biedt ook uitgebreide NFC-functies voor het scannen, bewaren en terugschrijven van je eigen amiibo-gegevens. Hiervoor heb je wel een iPhone met NFC en compatibele NFC-tags nodig. Naast de NFC-functies is placiibo ook een complete verzamelapp. Je kunt bijhouden welke amiibo je al hebt, favorieten markeren, de actuele marktwaarde volgen en zien met welke Nintendo-games een amiibo werkt. Dankzij iCloud-synchronisatie heb je je verzameling bovendien op al je Apple-apparaten bij de hand. De app bevat geen advertenties en is beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV.

Speciaal voor iCulture-lezers is er een mooie aanbieding. De ontwikkelaar van de app heeft ook een speciale kortingscode voor ons beschikbaar gesteld, waarbij je met code ICULTURE het eerste jaar toegang krijgt voor slechts €7,99. Daarna geldt het reguliere abonnementstarief, tenzij je het abonnement vóór de verlenging opzegt.

placiibo: Write Tags & Backup Versie 2.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 26.1+ Grootte 203.43 MB Uitgever Shipwreck, LLC Leeftijd 4+ Talen Vinage Waar veel wijnliefhebbers uitkomen bij Vivino, kiest Vinage voor een andere aanpak. Via de website scan je eenvoudig het etiket van een wijnfles, waarna de belangrijkste gegevens automatisch worden opgehaald en ingevuld. Bij elke wijn krijg je bovendien een passend spijsadvies, zodat je meteen ziet welke gerechten er goed bij passen. Vinage is geen app uit de App Store, maar een webapp die je rechtstreeks in de browser gebruikt. Je hoeft dus niets te installeren en kunt de webapp desgewenst aan het beginscherm van je iPhone toevoegen. Gratis gebruikers kunnen maximaal 25 flessen aan hun collectie toevoegen. De nadruk ligt vooral op het opbouwen, beheren en terugvinden van je eigen wijncollectie, zodat je altijd weet welke flessen je nog in huis hebt. De webapplicatie van Vinage gebruik je via de website. CalAction Het importeren van een .ics-bestand naar de Apple Agenda-app is vaak omslachtiger dan je zou verwachten. Krijg je bijvoorbeeld een agenda-uitnodiging in Gmail, dan moet je het bestand eerst opslaan, terugzoeken in Bestanden en vervolgens hopen dat het goed wordt geïmporteerd. CalAction maakt daar een einde aan en zorgt ervoor dat je .ics-bestanden met een paar tikken aan je agenda toevoegt. De app biedt meerdere manieren om afspraken te importeren. Je kunt een .ics-bestand openen via het deelmenu, een QR-code of URL gebruiken of de inhoud vanaf het klembord importeren. Tijdens het importeren probeert CalAction de afspraak bovendien automatisch te verrijken, bijvoorbeeld door videobel-links te herkennen en toe te voegen. Met CalAction Pro krijg je extra mogelijkheden. Zo kan de app conflicterende afspraken herkennen, meerdere agenda-items tegelijk bewerken, complete agenda’s exporteren en routingregels instellen. Daarmee belanden nieuwe afspraken automatisch in de juiste agenda, zonder dat je daar zelf nog iets voor hoeft te doen. CalAction Versie 1.6.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 13.26 MB Uitgever Mijndert Stuij Leeftijd 4+ Talen

Linkano

Werk je dagelijks met veel bestanden, notities, e-mails en webpagina’s, dan raak je al snel het overzicht kwijt. Linkano wil dat probleem oplossen door alles waar je aan werkt een vaste link te geven. Zo kun je een bestand, webpagina, pdf of notitie eenvoudig terugvinden en er vanuit andere apps direct naar verwijzen.

Linkano draait als menubalk-app op de Mac en werkt volledig lokaal, waardoor je geen account nodig hebt en je gegevens op je eigen Mac blijven. Met een sneltoets leg je direct vast waar je mee bezig bent, waarna je items aan elkaar kunt koppelen met bidirectionele links. Ook als een bestand wordt hernoemd of naar een andere map wordt verplaatst, blijft de Linkano-link gewoon werken. Dankzij de ingebouwde zoekfunctie vind je alles bovendien snel terug. Linkano is daarmee geen vervanger van je notitie-app, maar juist een handige schakel tussen de apps die je dagelijks gebruikt.

Linkano download je op de website van de ontwikkelaar

PowerHouz

Ben je fan van sciencefiction én heb je een slim huis met HomeKit? Dan is PowerHouz een opvallende app om eens te proberen. De app geeft je slimme woning een futuristische uitstraling met een interface die doet denken aan een commandobrug uit een sciencefictionserie. Bedien je lampen, schakelaars en andere HomeKit-accessoires via een neonkleurig dashboard, compleet met geluidseffecten en een speciale Red Alert-modus.

PowerHouz ondersteunt niet alleen HomeKit, maar toont ook informatie uit Apple Gezondheid, zoals je activiteitsringen en slaapgegevens. Daarnaast kun je onder meer je agenda en het weer bekijken, allemaal in dezelfde futuristische stijl. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV en richt zich vooral op gebruikers die hun slimme woning eens op een heel andere manier willen bedienen.

PowerHouz Versie 7.04 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.0+ Grootte 37.02 MB Uitgever Zysco Leeftijd 4+ Talen

Pokémon Champions

Bij Pokémon Champions draait alles om de gevechten. Neem het online op tegen trainers van over de hele wereld in competitieve Ranked Battles of kies voor een ontspannen Casual Battle. Je kunt ook privéwedstrijden starten om vrienden en familie uit te dagen. De game is speciaal gericht op Pokémon-gevechten en is daardoor een stuk toegankelijker dan de traditionele Pokémon-RPG’s.

Ook als je nog niet veel Pokémon hebt verzameld, kun je meteen aan de slag. De game biedt Pokémon waarmee je direct een team kunt samenstellen. Heb je al een verzameling in Pokémon HOME, dan kun je die ook gebruiken in Pokémon Champions. Daarnaast ondersteunt de game cross-platform spelen, zodat iPhone-gebruikers het kunnen opnemen tegen spelers op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De app is gratis te downloaden en bevat optionele in-app-aankopen.

Pokémon Champions Versie 1.1.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 2.1 GB Uitgever The Pokemon Company Leeftijd 4+ Talen

Koffie in de Zon

Eerder schreven we al over Koffie in de Zon, dat je daarmee gemakkelijk een koffietentje in de zon kan vinden, maar deze kun je ook helpen om een plekje in de schaduw te vinden. Koffie in de Zon helpt je daarbij door op een kaart live te laten zien waar de schaduw van gebouwen valt. De app gebruikt de actuele zonnestand en gebouwgegevens om te berekenen welke kant van de straat, het terras of het park op dat moment in de schaduw ligt.

Je kunt ook vooruitkijken met de ingebouwde Time Machine. Daarmee zie je hoe de schaduw zich later op de dag verplaatst, zodat je bijvoorbeeld een wandeling of terrasbezoek beter kunt plannen. De app toont daarnaast informatie zoals de UV-index en het weer en is gratis te downloaden voor iPhone. Hoewel de app oorspronkelijk is bedoeld om juist zonnige terrassen te vinden, is hij tijdens een hittegolf minstens zo handig om verkoeling op te zoeken.