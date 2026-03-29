App Gemist maart 2026: Bijdehand, Treinreis, Tomb Raider en Kiosk 27

Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van de afgelopen maand? iCulture zet de oogst van maart 2026 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Bijdehand De ontwikkeling van Bijdehand begon vanuit een sterke focus op privacy. De ontwikkelaar stoorde zich eraan dat veel klantenkaart-apps worden overgenomen door grote bedrijven, waarbij het binnenhalen van klantgegevens belangrijker lijkt dan een goed werkende app. Bijdehand zit daarentegen bomvol handige functies. De app ondersteunt widgets en Apple Wallet en geeft slimme suggesties op basis van je locatie. Je kunt er zelfs cadeaubonnen in bewaren, inclusief een weergave van het resterende saldo. Bovendien maakt de app geen gebruik van tracking of reclame en heb je geen account nodig om ermee aan de slag te gaan. Ook aan toegankelijkheid is gedacht: Bijdehand werkt met VoiceControl, VoiceOver en Dynamic Type. En dan is de app ook nog eens volledig gratis. De ontwikkelaar licht dat als volgt toe: “Mijn vader zei altijd dat je elke ruimte beter moet achterlaten dan je hem aantrof. Daarom is Bijdehand volledig gratis.”

Bijdehand: klantenpassen Versie 1.2.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.6+ Grootte 16.98 MB Uitgever Misha Scholte Leeftijd 4+ Talen

Treinreis

TreinReis is een iPhone-app voor forenzen die snel willen zien of hun trein rijdt, zonder eerst allerlei schermen door te tikken. De app draait om snelheid en overzicht: vanaf je beginscherm zie je in één oogopslag je volgende rit, inclusief eventuele vertragingen.

De app biedt een slimme dynamische widget die automatisch wisselt tussen je heen- en terugreis: ’s ochtends zie je je rit naar je werk, ’s middags die naar huis. Met meldingen krijg je een seintje bij vertraging of uitval op jouw traject, waarbij je per rit instelt of je altijd een notificatie wilt of alleen bij problemen, en hoe lang van tevoren (10, 20 of 30 minuten). Voor uitzonderlijke dagen is er een speciale Vandaag-modus: je stelt een eenmalige rit in en de widget geeft die tijdelijk voorrang op je standaard weekschema.

TreinReis filtert trage verbindingen automatisch weg en toont alleen de snelste opties. Je kunt meerdere vaste trajecten toevoegen en met het Pro-abonnement zelfs een onbeperkt aantal ritten beheren. De app is gratis te downloaden en biedt optionele in-app aankopen voor TreinReis Pro.

TreinReis Versie 1.32 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.6+ Grootte 27.89 MB Uitgever Maurits Hol Leeftijd 4+ Talen

Tomb Raider I-III Remastered

Tomb Raider I-III Remastered brengt Lara Crofts klassieke avonturen terug op moderne apparaten, in een opgepoetste maar trouw geremasterde vorm. In deze bundel krijg je drie complete games, inclusief alle uitbreidingen en geheime levels: Tomb Raider I met Unfinished Business, Tomb Raider II met Gold Mask en Tomb Raider III met The Lost Artifact.

De collectie biedt vernieuwde graphics met de mogelijkheid om op elk moment terug te schakelen naar de originele, hoekige polygon-look. Er is een nieuwe Challenge Mode waarin je levels opnieuw speelt met aangepaste modifiers en achievements kunt halen om tien nieuwe outfits vrij te spelen die Lara extra vaardigheden geven. Zoals je mag verwachten, reis je de wereld rond, los je oude mysteries en puzzels op en neem je het op tegen vijanden en mythische gevaren.

Specifiek voor mobiel zijn er vernieuwde besturingselementen en een aangepaste interface, met keuze uit moderne of klassieke “tank” controls. Daarnaast is er een fotomodus, waarin je Lara in verschillende poses, outfits en met diverse wapens kunt vastleggen, of rustig de omgeving kunt afspeuren naar verborgen secrets. De app is gratis te downloaden, met een in-app-aankoop om de volledige Tomb Raider I-III Remastered-ervaring te ontgrendelen.

Tomb Raider I-III Remastered Versie 1.0.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.2+ Grootte 173.15 MB Uitgever Aspyr Media, Inc. Leeftijd 17+ Talen

Kiosk 27

Kiosk 27 is een iPhone-camera-app die je iPhone laat aanvoelen als een premium compactfilmcamera. De app gebruikt een sensor-level RAW‑pipeline en zet elk beeld om naar een consistente 12-megapixelfoto, met veel detail en een groot dynamisch bereik. De analoge look is geïnspireerd op echte filmrollen: elke opname wordt eerst als negatief “ontwikkeld” en daarna als positieve foto gerenderd, terwijl de live preview juist schoon en natuurlijk blijft, zodat je rustig kunt kadreren.

Je kiest uit filmstock-achtige looks en hebt praktische tools zoals een timer, flitser, focus lock voor snel schieten, datumstempel, mist‑effect en witbalansregeling. Voor straatfotografie is er een 35mm-kaderhulp. Je kunt dubbele belichtingen maken, werken in “rollen” met oplopende framenummers en automatisch een contact sheet laten genereren. Foto’s en contact sheets worden direct in je fotobibliotheek opgeslagen, terwijl een fraai vormgegeven homescreenwidget laat zien hoe ver je huidige rol is. Deze app vereist geen account, geen abonnement en heeft geen advertenties.