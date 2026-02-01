App Gemist januari 2026: Sprinter, FurPal, Radiance en Backlot

Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van de afgelopen maand? iCulture zet de oogst van januari 2026 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Sprinter

In een landschap vol reis-apps voor je treinreis – zoals NS en 9292 – probeert Sprinter het net even anders te doen. Met deze gratis app kun je niet alleen je reis plannen en favoriete trajecten opslaan, maar er komt meer bij kijken. Tijdens het reizen spaar je punten, die je later in de ingebouwde shop kunt inwisselen voor kortingen, bijvoorbeeld bij Albert Heijn to go. Ook kun je instellen dat je bij vertraging bij NS automatisch je geld terugvraagt.

Op zichzelf is Sprinter al een vrij uitgebreide app, maar je kunt ook upgraden naar Sprinter Pro. Voor €6,99 per jaar of een eenmalig bedrag van €9,99 voor levenslang krijg je extra functies, zoals widgets, geen reclame en een interactieve kaart van stations.

Sprinter Versie 1.0.7 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.6+ Grootte 37.75 MB Uitgever Robin Bodlaender Leeftijd 4+ Talen 🇳🇱 🇺🇸

FurPal

Een hond is voor veel mensen een maatje in het dagelijks leven, altijd blij als je thuiskomt. Daar wil je natuurlijk goed voor zorgen. FurPal speelt daarop in door het bijhouden van belangrijke gegevens van je hond een stuk eenvoudiger te maken. In de app kun je de gezondheid van je hond monitoren en krijg je op maat gemaakte tips en adviezen, die worden samengesteld met behulp van Apple Intelligence.

In de nieuwste update is het bovendien mogelijk om het profiel van je hond te exporteren als pdf, handig om mee te nemen naar de dierenarts. FurPal is gratis te downloaden, maar via het betaalde FurPal+-abonnement kun je een onbeperkt aantal honden toevoegen en krijg je extra inzichten in het gedrag en de behoeften van je huisdier.

Dog Health & Training – FurPal Versie 2.6.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 26.0+ Grootte 68.79 MB Uitgever Ryan Rook Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Radiance

Ben je uitgekeken op de standaard achtergronden van je iPhone? Met Radiance Wallpapers geef je je beginscherm en vergrendelscherm in een paar tikken een compleet nieuwe look. De app combineert een grote bibliotheek met wallpapers met uitgebreide tools om zelf unieke achtergronden te maken.

Radiance biedt meer dan 400 hoge-resolutie wallpapers, gemaakt in samenwerking met bekende makers en artiesten. Nieuwe ontwerpen worden regelmatig toegevoegd en de focus ligt op handgemaakt beeld, met zo min mogelijk AI. Je kiest een wallpaper uit de bibliotheek, of je zet een eigen foto om in een strakke achtergrond door er in de Create-tab een kleurverloop overheen te leggen.

Uniek is de mogelijkheid om zelf een zogenoemde mesh gradient te bouwen: je kiest je kleuren, sleept aan de curves en bepaalt of je wallpaper licht of juist donker wordt. Radiance is gratis te gebruiken en bevat geen advertenties. Met het optionele Radiance+ abonnement ondersteun je de verdere ontwikkeling van de app en krijg je eerder toegang tot nieuwe, experimentele functies.

Radiance Wallpapers Versie 2.2.7 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 43.43 MB Uitgever Asher Dipprey Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Backlot

Weet je nooit wat je moet kijken en ben je het zat om tussen apps en lijstjes te schakelen? Backlot brengt alles rond films en series samen in één snelle, reclamevrije app. Je ontdekt nieuwe titels, houdt bij wat je gezien hebt en ziet direct waar je alles kunt streamen.

Met de bliksemsnelle zoekfunctie vind je in een paar tellen films, series, acteurs, regisseurs en andere crewleden. Interessante titels voeg je met één tik toe aan je watchlist of eigen lijsten, die je helemaal naar wens kunt indelen. Dankzij de geïntegreerde streaminggids zie je per titel meteen welke diensten ‘m aanbieden om te streamen, huren of kopen – zonder steeds zelf apps te hoeven openen.

Backlot gaat verder dan alleen lijsten. Je kunt tijdens het kijken Screen Notes maken, bijvoorbeeld voor recensies, je podcast of filmclub, en je volledige kijkgeschiedenis bewaren met data, notities en beoordelingen. In de detailpagina’s duik je in uitgebreide credits, trivia, awards, technische specs en meer, met filters en weergave-opties om precies de info uit te lichten die jij belangrijk vindt. De app is standaard advertentievrij en privacyvriendelijk ontworpen en is gratis te gebruiken. Ook is er een Backlot Pro-abonnement, waarmee je extra functies krijgt.