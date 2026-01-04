App Gemist december 2025: Zephy, iFixit, Cannot Ignore en Lightbuddy

Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van de afgelopen maand? iCulture zet de oogst van december 2025 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Zephy

Veel mensen vragen zich soms best af waar het vliegtuig dat over je heen vliegt heen gaat, en voor je eenmaal apps als Flightradar hebt opgestart, zijn die vliegtuigen al lang weer voorbij. Appontwikkelaar Dennis Moes heeft een app ontwikkeld die het spotten van vliegtuigen makkelijker moet maken.

Deze app is onze app van de maand, doordat deze een enorm voor zichzelf sprekende interface heeft, waarbij je in één oogopslag kan zien of er vliegtuigen in de buurt zijn. Tik je op een vliegtuig dat dichtbij is, dan krijg je meer informatie over dit vliegtuig, de maatschappij en de route die het aflegt. Ook krijg je statistieken van hoeveel vliegtuigen je al gevolgd hebt. Ook heeft deze app géén reclame en geen in-app-aankopen, wat volgens ons een pluspunt is.

Zephy Versie 1.2.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 13.0+ Grootte 27.01 MB Uitgever Dennis Moes Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

iFixit

Veel mensen kennen iFixit van de teardowns die een kijkje geven in de binnenkant van iPhones, AirPods en meer. iFixit heeft nu een nieuwe app uitgebracht waarmee je zelf je iPhone, MacBook en een groot scala aan apparaten kunt repareren. Daarnaast houdt de app in realtime de gezondheid van je iPhone‑batterij bij.

Wat deze app onderscheidt, is de ingebouwde AI‑hulp. Je beschrijft je probleem – spraak of tekst, handsfree kan dus ook – en krijgt een passend antwoord. De oplossingen zijn gebaseerd op communityresultaten, waar inmiddels miljoenen reparaties door gebruikers zijn gedeeld.

iFixit Versie 1.3.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.1+ Grootte 44.02 MB Uitgever iFixit Inc Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Cannot Ignore

Waar in iOS 26.2 het mogelijk werd om ook je herinneringen te laten vertonen als wekker, neemt Cannot Ignore dat nog naar een nieuw niveau. Waarbij alle evenementen op je kalender als dergelijke meldingen getoond kunnen worden.

In deze app kun je inschakelen dat je evenementen in een volledig scherm worden weergegeven als het moment is aangebroken. Je kunt dit voor al je kalenders instellen, maar het is ook mogelijk om dit bijvoorbeeld alleen voor werkzaken of persoonlijke afspraken in te stellen. Daarnaast houdt deze app ook rekening met reistijd, waardoor je de melding krijgt als je moet vertrekken om op tijd te komen. Deze app kost €0,99 en heeft geen verdere in-app-aankopen.

Cannot Ignore – Super Alarms Versie 1.3.1 € 0,99 Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 6.88 MB Uitgever Cephalopod Studio Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Lightbuddy

LightBuddy borduurt voort op een gloednieuwe macOS 26.2-functie, maar breidt de mogelijkheden nog een stuk verder uit. Je krijgt HDR‑ondersteuning, volledige kleurcontrole en multi‑display‑instellingen, en de app staat handig in de menubalk.

Een voordeel vergeleken met de macOS Tahoe 26.2-versie is dat deze app ook werkt op Intel-Macs, terwijl de uitwerking van Apple alleen werkt op Macs met Apple Silicon-chips. Daarnaast kan je dit effect naast je MacBook ook instellen op externe monitors. Deze app is verkrijgbaar voor $4,99 op de website van de ontwikkelaar.