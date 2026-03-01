App Gemist februari 2026: AppyBirthday, TankU, Tabiko en meer

Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van de afgelopen maand? iCulture zet de oogst van februari 2026 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: AppyBirthday

AppyBirthday is een handige Nederlandse iPhone-app waarmee je nooit meer een verjaardag vergeet én altijd met een originele felicitatie voor de dag komt. Je slaat alle verjaardagen overzichtelijk op één plek op, krijgt herinneringen op maat en kunt met Apple Intelligence persoonlijke verjaardagsberichten laten genereren die veel verder gaan dan alleen “Gefeliciteerd!”.

Dankzij de nieuwe kalenderweergave, verbeterd ontwerp, cadeau-inspiratie op basis van interesses en de mogelijkheid om je wensen direct via WhatsApp of andere apps te delen, maakt AppyBirthday verjaardagen een stuk persoonlijker en leuker. De app is gratis te downloaden, werkt vanaf iOS 26 en biedt via een in-app aankoop extra mogelijkheden zoals onbeperkt verjaardagen toevoegen.

AppyBirthday Versie 2.0.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 20.46 MB Uitgever Robin van ’t Slot Leeftijd 4+ Talen 🇳🇱 🇺🇸

Tomb Raider

De welbekende avonturengame Tomb Raider is nu ook beschikbaar op iPhone als volledig vernieuwde versie van de reboot uit 2013. De game, uitgebracht door Feral Interactive, bevat de complete campagne inclusief alle 12 DLC-pakketten met extra upgrades, outfits en een extra Challenge Tomb. De studio heeft de game geoptimaliseerd voor moderne devices, met verbeterde textures en belichting en opties voor verschillende grafische modi, waaronder tot 120 fps op krachtigere apparaten.

Spelers kunnen kiezen tussen standen die de nadruk leggen op beeldkwaliteit, prestaties of batterijbesparing. Besturing kan via een volledig aanpasbare touch-interface, maar er is ook ondersteuning voor gamecontrollers, plus toetsenbord en muis op iPadOS. Tomb Raider vertelt het oorsprongsverhaal van Lara Croft, die als onervaren ontdekkingsreiziger moet zien te overleven op een mysterieuze eilanden vol vijanden, tombes en puzzels.

Tomb Raider™ Versie 1.3.3 € 15,99 Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 3.44 GB Uitgever Feral Interactive Ltd Leeftijd 17+ Talen 🇳🇱 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

TankU

TankU is een iPhone-app die je helpt besparen door slim net over de grens te tanken, in België of Duitsland. Je kiest je auto, waarna de app automatisch geschikte tankstations zoekt en laat zien hoeveel je per liter én bij een volle tank bespaart ten opzichte van Nederlandse prijzen, inclusief de ritkosten zodat je de netto winst ziet.

De app toont niet langer alleen het dichtstbijzijnde station, maar de drie dichtstbijzijnde pompen, zodat je eenvoudig kunt vergelijken op prijs en afstand. Vanuit de kaart open je met één tik de route in je favoriete navigatie-app. Daarnaast reken je ritkosten uit op basis van je eigen verbruik en brandstofprijs, kun je meerdere auto’s beheren en instellingen zoals thuisadres en brandstofprijzen aanpassen. Met de recente updates zijn de logica voor het vinden van tankstations, kentekenherkenning en foutmeldingen verder verbeterd.

TankU Versie 1.4.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 17.07 MB Uitgever Maurice van Breukelen Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Hallo, Mario

Hallo, Mario! is een gratis Nintendo-app waarmee jonge kinderen kunnen spelen met het gezicht van Mario. Door op zijn gezicht te tikken, eraan te trekken of het te draaien, reageert Mario met verschillende grappige gezichtsuitdrukkingen. Via het ?-blok voeg je eenvoudig extra elementen toe, zoals paddenstoelen, sterren, buizen of vijanden, zodat er steeds iets nieuws gebeurt op het scherm.

Daarnaast zijn er speelmodes zoals verstoppertje spelen met Mario (waar soms ook Boo opduikt) en een slaapstand waarbij Mario na een tijdje spelen moe wordt en een dutje doet. Dat laatste is handig om kinderen automatisch even pauze te laten nemen, en kan via het instellingenwiel ook worden uitgezet. De app werkt volledig offline nadat hij is gedownload, verzamelt geen gebruikersdata en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar op iPhone en iPad.

Hallo, Mario! Versie 1.0.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 136.88 MB Uitgever Nintendo Co., Ltd. Leeftijd 4+ Talen 🇳🇱 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Sid Meier’s Civilization VII

Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition brengt de nieuwste versie van de iconische strategieserie naar Apple Arcade, met een volledige Civilization‑ervaring op iPhone, iPad, Mac en Apple Vision. Je bouwt stap voor stap een rijk op, kiest in elk tijdperk een nieuwe beschaving voor je rijk en bestuurt legendarische leiders die de geschiedenis een andere wending kunnen geven. Je sticht steden, bouwt wereldwonderen, ontwikkelt technologieën en beslist of je rivalen bevecht of juist met ze samenwerkt terwijl je een onbekende wereld verkent.

De besturing is aangepast voor Apple-apparaten: op iPhone en iPad gebruik je intuïtieve touchbediening, terwijl er op Mac en iPad ook ondersteuning is voor muis én gamecontroller. Naast een uitgebreide singleplayer kun je online multiplayer spelen met maximaal zeven andere Apple Arcade-spelers, al is cross-play met andere platforms niet mogelijk. De recente februari‑update voegde onder meer multiplayer, de mogelijkheid om eigen muziek op de achtergrond te luisteren en diverse verbeteringen toe.

Sid Meier’s Civilization® VII Versie 1.2.7 Download Geschikt voor Mac, iPad, iPhone Vereist iOS 17.0+ Grootte 1.66 GB Uitgever 2K Leeftijd 12+ Talen 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Tabiko – Japan Reislogboek

Tabiko is een reischecklist én dagboek speciaal voor Japan, waarmee je je hele Japan-obsessie in één app kwijt kunt. Je bouwt een persoonlijke bucketlist met meer dan honderd ervaringen, verspreid over alle 47 prefecturen: van streetfood in Osaka en ramen in Tokio tot onsen, tempels, festivals en seizoensspecialiteiten zoals sakura-snacks en zomerse matsuri. Bij elke ervaring krijg je de Japanse naam, een korte uitleg en lokale tips, zodat je ook snapt waarom iets de moeite waard is.

Daarnaast kun je reizen aanmaken met begin- en einddatum, notities toevoegen en je trip dag voor dag inplannen. Tijdens je reis geeft Tabiko slimme suggesties op basis van je locatie, zodat je regionale gerechten en ketens (zoals 551 Horai, Lucky Pierrot en Blue Seal) niet mist. Met de widget houd je je huidige of volgende reis in één oogopslag op je beginscherm en via iCloud wordt je voortgang – hoeveel van Japan je al “gespaard” hebt – netjes gesynchroniseerd op je iPhone of iPad.