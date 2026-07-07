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iPhone Air met hand

Gerucht: ‘iPhone Air 2 krijgt grotere batterij (en lost daarmee een van de grootste minpunten op)

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Goed nieuws voor liefhebbers van de iPhone Air die vanwege de kleinere batterij toch niet tevreden zijn: de iPhone Air 2 krijgt vermoedelijk een grotere batterij.
Benjamin Kuijten -

De iPhone Air is geliefd vanwege het strakke ontwerp. Ook in onze review van de iPhone Air waren we enthousiast over het design, maar het toestel heeft ook een aantal grote tekortkomingen. Naast de enkele camera van de iPhone Air (die in de iPhone Air 2 mogelijk vergezeld wordt door een tweede lens), is ook de batterijduur voor sommige gebruikers een pijnpunt. Maar dat gaat misschien wel veranderen met de opvolger, want volgens een bron krijgt de iPhone Air 2 een meer dan 10% grotere accu.

‘Grotere batterij in iPhone Air 2’

Digital Chat Station, een geruchtenlekker op het Chinese Weibo, zegt dat de iPhone Air 2 een accu krijgt met een capaciteit van 3.500 mAh. De huidige iPhone Air heeft een capaciteit van 3.149 mAh. Dat komt dus neer op een verhoging van ruim 11%. Vermoedelijk gaat Apple dit gebruiken voor een langere batterijduur, zonder dat dit ten koste gaat van het dunne ontwerp. Hoeveel uur langer de iPhone Air 2 mee zou gaan, blijft echter nog de vraag.

Apple verlengt met enige regelmaat de batterijduur van nieuwe iPhones. Dat komt niet alleen door nieuwe technieken waardoor accu’s hetzelfde formaat houden maar wel met meer capaciteit, maar ook door nieuwe energiezuinigere chips. De combinatie van die twee kan de batterijduur nog een extra boost geven.

Een andere manier om een grotere batterij in de iPhone Air te stoppen, is om de interne onderdelen opnieuw te ontwerpen. Het merendeel van de onderdelen zit verwerkt in het cameraplateau, zodat er in de rest van de iPhone genoeg ruimte overblijft voor de accu. Door onderdelen opnieuw te ontwerpen, kan Apple mogelijk nog meer kwijt in het cameraplateau. Dan zou Apple echter wel rekening moeten houden met de tweede lens, die volgens eerdere bronnen toegevoegd wordt aan de iPhone Air 2.

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Apple zou naar verluidt bezig zijn met de tweede generatie iPhone Air, met daarin een belangrijke ontwikkeling. Deze krijgt volgens een bron een tweede cameralens.

Het zal echter nog wel even duren voordat de iPhone Air 2 eraan komt. Volgens bronnen gaat Apple deze pas komend voorjaar aankondigen, samen met de gewone iPhone 18 en iPhone 18e. Lees alles wat we al weten over de iPhone Air 2 in onze round-up.

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