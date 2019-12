Met de functie Continuïteit kun je apparaten zoals de iPhone en Mac nauw met elkaar laten samenwerken. Werkt het niet op jouw oudere MacBook of iMac? Dan heb je wellicht iets aan Continuity Activation Tool.

Continuïteit is al geruime tijd aanwezig in iOS en macOS. Hiermee kun je bijvoorbeeld de persoonlijke hotspot inschakelen, apps uitwisselen en bellen via je Mac. Maar de Continuity-functies werken niet op alle Macs, zelfs niet als ze voldoen aan alle eisen. Met een speciale tool kun je het toch werkend krijgen.

Om Continuïteit te gebruiken moet je beschikken over een iPhone of iPad met iOS 8. Ook heb je minimaal een Mac met OS X Yosemite of nieuwer nodig. Alle apparaten moeten voorzien zijn van minimaal Bluetooth 4.0.



Geschikte Macs

Continuïteit werkt alleen op bepaalde Mac-modellen:

MacBook (begin 2015 en nieuwer)

MacBook Pro (2012 en nieuwer)

MacBook Air (2012 en nieuwer)

Mac mini (2012 en nieuwer)

iMac (2012 en nieuwer)

Mac Pro (eind 2013 en nieuwer)

De Macbook Air uit 2011 en de Mac mini uit 2011 vallen dus bijvoorbeeld buiten de boot. Deze beschikken over Bluetooth 4.0, maar sommige Continuïteitsfuncties werken toch niet. Gelukkig kun je daar iets aan doen.

Continuity Activation Tool

Wat je in dit geval nodig hebt is de Continuity Activation Tool, waarmee je toch bepaalde functies werkend kunt krijgen op Macs die officieel Continuiteit niet ondersteunen. Na het downloaden en dubbelklikken op de app volg je de instructies op het scherm.

De Continuity Activation Tool schakelt Continuity in door een compatibiliteitscheck uit te voeren. Daarna maakt de tool een back-up van de originele systeemstuurprogramma’s (drivers) en schakelt de blokkering voor Continuity uit. Binnen een paar minuten ben je klaar en kun je gebruik maken van Handoff, Instant Hotspot, het doorsturen van sms-berichten en het beantwoorden van telefoongesprekken.

Hardware-aanpassingen voor Bluetooth 4.0

Met de hierboven genoemde tool kun je Continuity niet op alle Mac-modellen werkend krijgen, want de eis dat er Bluetooth 4.0 aanwezig is geldt nog steeds. In de praktijk zal deze tool dus vooral bezitters van een Mac mini (midden 2011) en een MacBook Air (midden 2011) helpen, zonder dat ze extra hardware hoeven aan te schaffen.

Bij oudere Macs die geen Bluetooth 4.0 hebben zul je een nieuwe hardwarekaart met draadloze functies moeten installeren. Bluetooth-dongles die je via de USB-poort aansluit op de computer werken niet.

Hieronder zie je of jouw Mac een hardware-aanpassing nodig heeft.