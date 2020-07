Philips Hue Centris lichtbalk met spotjes nu leverbaar

Philips Hue Centris

De Philips Hue Centris is in verschillende varianten verkrijgbaar en kost tussen de €280 en €450. Het bestaat uit een LED-balk met daaraan een serie spotjes. De goedkoopste variant van €280 bestaat uit één lange balk van 40 centimeter met twee GU10-spotjes aan de zijkant. Dezelfde variant met drie spotjes is 80cm lang. Daarnaast is er ook nog een Cross-model, die de vorm heeft van een plus. De duurste uitvoering is een lange balk met vier spotjes, twee aan elk uiteinde. Deze balk heeft een lengte van 99 centimeter. Deze nieuwe lampen werden eerder al aangekondigd en liggen nu in de winkel.



Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en wit, terwijl de lampen zelf uiteraard 16 miljoen kleuren vertonen. Met de levensduur van 15.000 branduren kom je ‘lichtjaren’ vooruit. Je hebt ook hier weer een Hue Bridge nodig om alle functionaliteit te kunnen gebruiken.

Wat smaak betreft zijn de meningen over de Philips Hue Centris verdeeld. Sommige mensen vinden het praktisch, zo’n lichtbalk met spotjes eraan, anderen vinden het qua design te veel een compromis. Maar gelukkig heeft Signify dan nog talloze andere spotjes.

Geen plastic meer in verpakkingen

Nieuw is dat Signify geen plastic meer in de verpakkingen gebruikt, alleen karton. Ook nieuw is dat de montage gemakkelijker is geworden. Je haalt de houder van de lamp, schroeft deze vast en legt alle kabels klaar, waarna je de Centris er met een haak aan vastmaakt. Vervolgens is er een klikverbinding om het stroom aan te sluiten. Dit voorkomt dat je in een ongemakkelijke houding en met een zware lamp in de hand op een ladder moet staan prutsen met stroomdraden.

Het Cross-model heeft drie led-lampen van elk 350 lumen, zodat je goed een schilderij kunt uitlichten of het werkblad van de keuken goed kunt zien. En omdat het om drie of vier verschillende lampen gaat die je afzonderlijk kunt aansturen, kun je na het werk in de keuken overschakelen op zachter licht via de balk. Die geeft overigens met 1.800 Lumen ook behoorlijk wat licht.

De Hue Centris is binnenkort verkrijgbaar bij diverse winkels. Bij fonq kun je deze lampen bestellen met levertijd van 1-2 weken.