In de update naar iPadOS 26.2 en macOS Tahoe 26.2 heeft Apple stilletjes een fikse verbetering doorgevoerd, waardoor de wifi in sommige gevallen sneller is.

Apple heeft recent iPadOS 26.2 en macOS Tahoe 26.2 uitgebracht en in deze update zitten weer flink wat nieuwe functies, zoals randverlichting op de Mac en nog veel meer. MacRumors heeft nu opgemerkt dat Apple stilletjes aan nog een verbetering doorgevoerd heeft op het gebied van wifi, maar niet op alle apparaten.

iPadOS 26.2 biedt snellere wifi

Na het updaten naar iPadOS 26.2 en macOS 26.2 krijgen ondersteunde iPads en Macs met wifi 6E toegang tot 160MHz‑kanalen op 5GHz. Dit was eerder nog beperkt tot 80MHz. De verbetering geldt alleen wanneer je apparaat verbonden is met een 5GHz‑netwerk. Met 160MHz op 5GHz gaan grote uploads, downloads en lokale bestandsoverdrachten merkbaar sneller. Ook kunnen AirDrop en vergelijkbare methoden profiteren van de hogere throughput – ideaal als je nog geen 6GHz‑netwerk gebruikt maar wel moderne 5GHz‑apparatuur hebt.

Let wel op: je router of mesh‑systeem moet 160MHz op 5GHz ondersteunen en die optie ingeschakeld hebben. Is je 5GHz‑router beperkt tot 80MHz, dan zie je geen winst – hoe nieuw je Mac of iPad ook is, de “weg” blijft even smal. Update daarom eerst naar iPadOS 26.2 of macOS 26.2, schakel 160MHz in op je router en maak expliciet verbinding met het 5GHz‑netwerk.

Met welke apparaten werkt dit?

Hoewel er veel iPads en Macs de update naar macOS Tahoe 26.2 hebben gekregen, zijn zeker niet alle apparaten geschikt voor deze snelheidsboost. Dit zijn de geschikte apparaten:

Ondertussen worden steeds meer producten uitgerust met wifi 6E of zelfs al wifi 7, zoals de iPhone 17-serie. Wij hebben alles wat je moet weten over Wifi 6E voor je samengevat.