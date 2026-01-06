iPadOS 26

Nieuwste updates geven sommige iPads en Macs een snelheidsboost – zo zit het

Nieuws iOS en iPadOS Mac en macOS
In de update naar iPadOS 26.2 en macOS Tahoe 26.2 heeft Apple stilletjes een fikse verbetering doorgevoerd, waardoor de wifi in sommige gevallen sneller is.
Apple heeft recent iPadOS 26.2 en macOS Tahoe 26.2 uitgebracht en in deze update zitten weer flink wat nieuwe functies, zoals randverlichting op de Mac en nog veel meer. MacRumors heeft nu opgemerkt dat Apple stilletjes aan nog een verbetering doorgevoerd heeft op het gebied van wifi, maar niet op alle apparaten.

iPadOS 26.2 biedt snellere wifi

Na het updaten naar iPadOS 26.2 en macOS 26.2 krijgen ondersteunde iPads en Macs met wifi 6E toegang tot 160MHz‑kanalen op 5GHz. Dit was eerder nog beperkt tot 80MHz. De verbetering geldt alleen wanneer je apparaat verbonden is met een 5GHz‑netwerk. Met 160MHz op 5GHz gaan grote uploads, downloads en lokale bestandsoverdrachten merkbaar sneller. Ook kunnen AirDrop en vergelijkbare methoden profiteren van de hogere throughput – ideaal als je nog geen 6GHz‑netwerk gebruikt maar wel moderne 5GHz‑apparatuur hebt.

Let wel op: je router of mesh‑systeem moet 160MHz op 5GHz ondersteunen en die optie ingeschakeld hebben. Is je 5GHz‑router beperkt tot 80MHz, dan zie je geen winst – hoe nieuw je Mac of iPad ook is, de “weg” blijft even smal. Update daarom eerst naar iPadOS 26.2 of macOS 26.2, schakel 160MHz in op je router en maak expliciet verbinding met het 5GHz‑netwerk.

iPadOS 26

Met welke apparaten werkt dit?

Hoewel er veel iPads en Macs de update naar macOS Tahoe 26.2 hebben gekregen, zijn zeker niet alle apparaten geschikt voor deze snelheidsboost. Dit zijn de geschikte apparaten:

Ondertussen worden steeds meer producten uitgerust met wifi 6E of zelfs al wifi 7, zoals de iPhone 17-serie. Wij hebben alles wat je moet weten over Wifi 6E voor je samengevat.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

