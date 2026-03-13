MacBook Neo teardowns: ‘Ontzettend eenvoudig te repareren’

De eerste teardowns van de MacBook Neo staan online. Hierin wordt de laptop helemaal uit elkaar geschroefd om te beoordelen hoe eenvoudig deze te repareren is. Apple lijkt goed op weg te zijn.
Daniel Vischjager

Nu de MacBook Neo een paar dagen te koop is, zijn de eerste teardowns online verschenen. In deze verslagen wordt bekeken hoe eenvoudig het is om een apparaat uit elkaar te halen en weer te repareren. Dat is belangrijk, want het is goedkoper om te repareren als dit gemakkelijk gaat. En wat blijkt: de MacBook Neo is ontzettend eenvoudig.

Waarom is repareren belangrijk?

Zeker bij een relatief goedkoop apparaat als de MacBook Neo is een makkelijke (en dus goedkopere) reparatie belangrijk. Als een reparatie duur uitvalt, is het aantrekkelijk om gewoon een heel nieuw apparaat te kopen en dat leidt tot elektronisch afval. Dit is een steeds relevanter probleem en het wordt ook regelmatig door onder meer de Europese Unie aangekaart.

MacBooks stonden lange tijd bekend om de slechte repareerbaarheid. Onderdelen waren vastgesoldeerd, vastgelijmd of gewoon heel lastig uit elkaar te halen. De afgelopen jaren doet Apple het steeds een beetje beter en de MacBook Neo zet hopelijk een nieuwe standaard.

Bekijk de MacBook Neo bij Coolblue

Bekijk de MacBook Neo bij MediaMarkt

MacBook Neo is makkelijk te repareren

De MacBook gebruikt normale kleine schroeven, dus geen speciale schroeven waar je een bijzondere schroevendraaier voor nodig hebt. Aan de binnenkant zijn de onderdelen met weinig moeite los te klikken en te schroeven. Ook wordt er vrijwel geen lijm gebruikt en dat is goed nieuws. Onderdelen zijn hierdoor makkelijk te vervangen.

De enige plek waar je lijm vindt, is onder de flexkabel die van het trackpad naar het moederbord loopt, zo blijkt uit de teardown speedrun van TECH RE-NU. Dit hoeft echter niet vervangen te worden om het trackpad te repareren.

Wat opvalt, is dat het moederbord een stuk kleiner is dan dat van andere MacBooks. Dat is te verwachten. De MacBook Neo gebruikt een A18 Pro-chip die ook in de iPhone 16 Pro wordt gebruikt. Andere Macs gebruiken aanzienlijk grotere processors uit de M-series. Noemenswaardig is dat de speakers veel ruimte in beslag nemen, terwijl ze volgens de eerste reviews niet bijzonder goed klinken.

YouTube-kanaal Phone Repair Guru voerde een experiment uit na de teardown. Hij probeerde het goedkopere model met 256 GB zonder Touch ID-sensor toch te voorzien van Touch ID. Hiervoor verving hij de vergrendelknop met een Touch ID-knop. Helaas blijkt dat niet genoeg te zijn. Er is een speciale kabel nodig om deze functie te laten werken en die zit niet op het moederbord van het instapmodel.

Om zelf een MacBook Neo te repareren, kun je de reparatiehandleiding van Apple volgen. Deze wordt binnenkort ook in het Nederlands verwacht. Toch liever een expert het werk laten doen? Dan kun je bij Apple een afspraak maken.

Bekijk ook
Apple Support

Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider

Heb je een probleem met je iPhone, iPad of Mac? Dan kun je daarvoor terecht bij de Apple Store. Maak een afspraak met de Genius Bar, zodat je op een door jou gekozen tijdstip terecht kan voor je probleem.

Openingsfoto van Phone Repair Guru

Gerucht: 'MacBook Air met OLED-scherm pas in 2028 of 2029'
Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn nu te koop en hier vind je de beste deals
macOS Tahoe 26.4 beta 4 beschikbaar: dit is er nieuw
Deze 12 eigenschappen ontbreken op de nieuwe MacBook Neo
'Apple gaat meer duurdere Ultra-producten uitbrengen: deze drie kun je verwachten'

Ook interessant

MacBook Neo hero

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn nu te koop en hier vind je de beste deals

Nieuws

Deze 12 eigenschappen ontbreken op de nieuwe MacBook Neo

Nieuws 1 reactie
MacBook Neo hero

Waarom heet de MacBook Neo eigenlijk Neo?

Nieuws 1 reactie

MacBook Neo-benchmarktest: zo snel is Apple’s goedkoopste laptop

Nieuws
MacBook Neo hero

Dít zijn de 8 functies en eigenschappen die de MacBook Neo onverwacht goed maken

Nieuws 3 reacties
Apple MacBook Neo kleuren

In deze opvallende kleuren is de MacBook Neo beschikbaar

Nieuws

