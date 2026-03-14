In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden.
Twisted Yoga (seizoen 1)
Twisted Yoga is een driedelige docuserie op Apple TV+ die de donkere kant van een internationale yogabeweging onderzoekt. De serie volgt jonge mensen van over de hele wereld die yoga beginnen in de hoop innerlijke rust en zingeving te vinden. In plaats daarvan raken ze betrokken bij een netwerk van tantrische yogascholen onder leiding van de Roemeense guru Gregorian Bivolaru. Terwijl voormalige leden hun ervaringen delen, onthult de serie beschuldigingen van manipulatie, misbruik en mensenhandel binnen de organisatie. De docuserie laat zien hoe een spirituele zoektocht voor sommigen veranderde in een gevaarlijke en traumatische ervaring.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden.
The Secret Lives of Mormon Wives (seizoen 4)
The Secret Lives of Mormon Wives is een Hulu-documentaireserie die een diepgaande en soms schokkende blik werpt op het leven van vrouwen binnen de Mormoonse gemeenschap. De serie belicht de uitdagingen, geheimen en sociale druk waarmee deze vrouwen dagelijks worden geconfronteerd. Hoewel de Mormoonse kerk vaak wordt geassocieerd met conservatieve en traditionele waarden, laat deze serie zien dat er onder de oppervlakte veel meer gaande is dan men zou denken. De serie volgt verschillende Mormoonse vrouwen die ieder hun eigen unieke verhaal vertellen. Sommigen worstelen met de beperkingen die hen worden opgelegd door hun religie en gemeenschap, terwijl anderen juist kracht putten uit hun geloof. De thema’s variëren van polygamie en machtsdynamieken binnen het huwelijk tot de strijd om persoonlijke vrijheid en identiteit.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Virgin River (seizoen 7)
Een verpleegster uit LA wil een nieuwe start maken. Ze verhuist naar een afgelegen stadje in het noorden van Californië en is verrast door wat en wie ze daar aantreft.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen.
Amsterdamned 2
Amsterdam wordt opgeschrikt door een reeks gruwelijke moorden. Wanneer jonge rechercheur Tara Lee dieper graaft in de zaak, ontdekt ze verbanden met een duister verleden dat de stad bijna veertig jaar geleden in zijn greep hield. Samen met oud-inspecteur Eric Visser begint de jacht op een moordenaar die de grachten opnieuw rood kleurt. Terwijl het dodental stijgt, komt de angst weer boven drijven. Niemand is veilig in dit langverwachte vervolg op de blockbuster uit ’88.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt.
Rooster (seizoen 1)
ROOSTER speelt zich af op een universiteitscampus en draait rond de gecompliceerde relatie tussen een auteur (Steve Carell) en zijn dochter (Charly Clive). Naast Carell en Clive spelen Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley en Lauren Tsai ook mee in de serie. ROOSTER van co-showrunners Bill Lawrence en Matt Tarses, wordt uitvoerend geproduceerd door Bill Lawrence, Jeff Ingold en Liza Katzer voor Doozer, Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman en Steve Carell.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma's biedt. Het combineert content van bekende filmstudio's zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken.
Opus
In Opus volgt de jonge journaliste Ariel, die wordt uitgenodigd naar het afgelegen landgoed van de legendarische popster Alfred Moretti. Deze muzikant verdween dertig jaar geleden plotseling uit de schijnwerpers, maar organiseert nu een exclusieve bijeenkomst voor een kleine groep mensen.
Tijdens haar bezoek ontdekt Ariel dat er iets vreemds aan de hand is. De fans van Moretti gedragen zich bijna als een cult en de sfeer wordt steeds grimmiger. Al snel raakt ze verstrikt in het duistere plan van de mysterieuze popster en moet ze proberen te achterhalen wat er werkelijk gaande is.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Máxima (seizoen 2)
De serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar vroege leven in Argentinië en New York tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. De serie start bij hun ontmoeting in Sevilla in 1999. Vanaf het moment dat Máxima Zorreguieta aan de zijde van de Nederlandse kroonprins verschijnt, staat ze in de schijnwerpers. Wanneer Willem-Alexander haar ten huwelijk vraagt haalt het verleden haar in als er een verhitte discussie losbarst over haar vaders politieke carrière in het Videla regime. Een discussie die in haar eigen kringen nooit gevoerd is. Wat maakt dat deze Argentijnse uiteindelijk floreert aan een oud Europees hof? En hoe kan Máxima trouw blijven aan zichzelf zonder haar familie op te geven, of gaan die twee dingen niet samen?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken.
Mercy
In de nabije toekomst staat een rechercheur terecht voor de moord op zijn vrouw. Hij heeft slechts 90 minuten de tijd om zijn onschuld te bewijzen voordat zijn lot zal worden bepaald door de geavanceerde AI-rechter waarvan hij zelf een pleitbezorger was.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl