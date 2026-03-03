De iPad Air 2026 biedt geen hele grote vernieuwingen en is vooral interessant door het gebruik van Apple's vele eigen chips. Dit zijn alle nieuwe functies.

De iPad Air is opnieuw vernieuwd en heeft een aantal interessante nieuwe functies gekregen. Deze iPad in het middensegment biedt meer mogelijkheden dan het standaard instapmodel, maar blijft iets achter op de kracht en pro‑functies van de iPad Pro. In dit artikel lopen we langs alle vernieuwingen en leggen we uit wat er precies nieuw is in de iPad Air 2026.

#1 Snellere M4-chip

Een van de grootste vernieuwingen van de iPad Air 2026 is de overstap naar de M4‑chip. Deze nieuwe Apple Silicon-chip is niet alleen een stuk krachtiger, maar ook energiezuiniger ontworpen. In de praktijk merk je dat vooral bij zwaardere taken: grafische apps, foto- en videobewerking, 3D‑apps en games draaien vloeiender, laden sneller en kunnen meer effecten tegelijk aan zonder haperingen.

In alledaags gebruik – denk aan mailen, browsen, streamen en een beetje multitasking – voelt de iPad Air vooral wat sneller en responsiever aan, maar het verschil is subtieler. De echte winst zit bij gebruikers die de iPad Air inzetten als serieuze werkmachine, bijvoorbeeld voor creatief werk, studie of professionele apps. Dankzij de M4‑chip is de iPad Air 2026 toekomstbestendig en geschikt voor meer veeleisende apps.

#2 12GB RAM

In de iPad Air 2026 zit onder de motorkap een flinke verbetering voor de rekenkracht, want Apple rust deze iPad Air uit met maar liefst 12GB aan RAM. Daardoor kan de iPad meer apps en taken tegelijk aan, blijven zware apps zoals foto- en videobewerkers soepeler draaien en hoef je minder vaak apps te verversen. Vooral bij multitasking en het werken met grote bestanden merk je dat de iPad Air beter overeind blijft dan zijn voorganger.

#3 Snellere wifi dankzij N1-chip

Apple heeft de iPad Air 2026 uitgerust met de gloednieuwe N1-chip. Deze zorgt voor zowel Bluetooth 6, wifi 7 en Thread. Door het gebruik van de N1-chip biedt de iPad Air 2026 mogelijkheden voor vele malen snellere wifi-verbindingen dan voorgaande iPad Air-modellen.

Wifi 7 is de nieuwste generatie wifistandaard en de opvolger van Wi‑Fi 6E. Deze techniek maakt draadloos internet een flinke stap sneller, stabieler en slimmer, vooral in drukke omgevingen of bij veeleisende apps. Door meer kanalen te ondersteunen zijn er veel hogere datasnelheden mogelijk, tot wel tientallen gigabit per seconde.

Daarnaast biedt wifi 7 ook ondersteuning voor Multi‑Link Operation, waarmee apparaten tegelijk verbinding kunnen maken via meerdere frequentiebanden. Hierdoor is de wifi‑verbinding sneller en stabieler en is minder gevoelig voor storingen door andere apparaten in huis of in de buurt. Hou er wel mee dat je een wifi 7-modem nodig hebt om van alle verbeteringen te profiteren.

#4 Betere Bluetooth

Dankzij de N1‑chip ondersteunt de iPad Air 2026 ook Bluetooth 6, een volledig vernieuwde versie van de draadloze standaard. Bluetooth 6 richt zich vooral op een stabielere verbinding, met een lagere latentie. Dat betekent minder geluidsvertraging en een hogere audiokwaliteit, bijvoorbeeld bij draadloze oordopjes of gamen met een controller.

Met Channel Sounding kunnen apparaten bovendien veel nauwkeuriger bepalen hoe ver ze van elkaar afstaan, wat handig is voor locatiebepaling en trackingaccessoires. Daarbij verbruikt Bluetooth 6 aanzienlijk minder energie, wat de batterijduur ten goede komt. Tot slot kan Bluetooth 6 beter omgaan met meerdere gelijktijdige verbindingen en drukte op de frequentieband, waardoor je in de praktijk minder last hebt van wegvallende of haperende verbindingen. Apple zegt ook dat dankzij deze verbeteringen functies als persoonlijke hotspot en AirDrop beter werken.

#5 Eerste iPad Air met Thread

Een laatste voordeel van Apple’s N1‑chip is de ingebouwde ondersteuning voor Thread. Deze techniek wordt gebruikt om geschikte smart home‑accessoires rechtstreeks en stabiel aan te sturen, zonder omweg via een hub. Dankzij de N1‑chip is dit bovendien de eerste iPad Air met Thread‑ondersteuning. Eerder kreeg ook de iPad Pro 2025 al ondersteuning voor Thread, waardoor beide iPads nu beter aansluiten op moderne smart home‑installaties.

Bekijk ook Thread voor je smart home: wat kun je ermee? Thread is een relatief nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod en Apple TV 4K aantreft, en vanaf 2023 ook in de iPhone 15 Pro. Ook producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

#6 Apple C1X-modem bij Cellular-model

Naast Apple’s N1‑chip voor draadloze communicatie heeft de iPad Air 2026 ook een C1X‑modem, hetzelfde modem dat we kennen uit toestellen als de iPhone Air en iPhone 17e. Dit eigen 5G‑modem van Apple zorgt voor hogere datasnelheden en een stabielere verbinding onderweg. Daarnaast maakt de C1X het mogelijk dat providers minder makkelijk je precieze locatie kunnen achterhalen, dankzij extra privacyfuncties in combinatie met iOS en iPadOS. Tot slot is de C1X‑modem een stuk energiezuiniger dan eerdere en concurrerende modellen, waardoor de batterij van deze apparaten in de praktijk langer meegaat bij intensief gebruik van mobiel internet.

Alles over het nieuwste iPad Air‑model lees je op onze uitgebreide productpagina.