We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Star Wars: The Bad Batch (S01)

Te zien bij: Disney+

Star Wars: The Bad Batch volgt de elite en experimentele klonen van de Bad Batch terwijl ze hun weg vinden naar een snel veranderend sterrenstelsel in de onmiddellijke nasleep van de Clone War. Leden van Bad Batch – een uniek team van klonen die genetisch verschillen van hun broers in het Clone leger – bezitten elk een uitzonderlijke vaardigheid die hen buitengewoon effectieve soldaten en tot een uitstekende bemanning maakt.

If These Walls Could Sing

Te zien bij: Disney+

Documentaire over de legendarische opnamestudio Abbey Road in Londen en de talloze artiesten die er gewerkt hebben. Geregisseerd door Mary McCartney, de dochter van. In de film komen heel wat sterren langs, die vertellen hoe het er vroeger aan toe ging. We zien bijvoorbeeld producer George Martin, de Gallagher-broers van Oasis en Elton John, die anekdotes vertellen van vroeger.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

Confess, Fletch

Te zien bij: Netflix

Onderzoeksjournalist en ex-marinier Irwin Maurice ‘Fletch’ Fletcher komt midden in een moordonderzoek terecht. Er zijn meerdere doden gevallen en bij één wordt Fletch als hoofdverdachte aangewezen. Om zijn onschuld te bewijzen moet hij een lange lijst van verdachten doorspitten. Tegelijkertijd heeft hij ook de taak om de gestolen kunstcollectie van zijn verloofde Angela terug te vinden.

Rogue Agent

Te zien bij: Netflix

Als Alice verliefd wordt op Robert vertelt hij haar dat hij een undercover MI5 agent is. Haar nachtmerries worden werkelijkheid als ze ontdekt dat dit slechts een dekmantel is voor een reeks diefstallen, manipulaties en ontvoeringen.

Madoff: The Monster of Wall Street (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze docuserie wordt de opkomst en ondergang gevolgd van financier Bernie Madoff, het brein achter een van de grootste ponzifraudes in de geschiedenis van Wall Street.

Wahl Street (S02)

Te zien bij: HBO Max

Wahl Street biedt fans een kijkje in het leven van wereldster Mark Wahlberg terwijl hij de balans probeert te vinden tussen de eisen van een streng filmschema in combinatie met een steeds groeiend netwerk van diverse bedrijven.

The Rig (S02E01-E02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Rig toont de bemanning van het booreiland Kinloch Bravo, gestationeerd voor de Schotse kust in de gevaarlijke wateren van de Noordzee. Wanneer ze opgehaald moeten worden en terugkeren naar het vasteland komt er een mysterieuze en allesomvattende mist opzetten. Het booreiland wordt getroffen door zware bevingen, en ze raken afgesneden van alle communicatie met de buitenwereld. Terwijl de bemanning probeert te ontdekken wat deze onbekende kracht drijft, dwingt een zwaar ongeval hen vragen te stellen over wie ze werkelijk kunnen vertrouwen. Banden worden verbroken, loyaliteiten gevormd en breuklijnen tussen generaties blootgelegd. De bemanning van de Bravo wordt gedreven tot de grenzen van zowel hun loyaliteit als hun uithoudingsvermogen, in een confrontatie met krachten die hun verbeelding te boven gaan.

Cosmic Love France (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Cosmic Love is de eerste datingshow gebaseerd op astrologie. Met de hulp van de Astrokamer gaat Nabilla 4 single meisjes ontmoeten, om hen te begeleiden in hun zoektocht naar liefde. Verleiding, jaloezie, verraad, passie… de sterren zijn speels en vol verrassingen voor deze jonge single vrouwen.

Commando’s (S01)

Te zien bij: Videoland

Drie jaar geleden werd een Nederlands Special Forces-team onder leiding van John de Koning naar Nigeria gestuurd om een gijzelaar uit handen van Boko Haram te redden. De missie liep uit op een nachtmerrie. Een groep meisjes kwam om het leven en de bevrijde man bleek een pedofiel te zijn. Nu krijgt John als taak een Nigeriaanse minister te beschermen die Nederland bezoekt. Dat blijkt de man te zijn die door Johns team in Nigeria werd gered.