Bestellen van een nieuwe Mac gaat nu helemaal anders

Apple heeft de manier hoe je een nieuwe Mac bestelt helemaal veranderd. Er zijn op het eerste gezicht geen standaardconfiguraties meer, want je moet nu alles helemaal zelf samenstellen.

Voor elke nieuwe Mac biedt Apple altijd een aantal standaardconfiguraties aan, waardoor het kiezen van een nieuwe Mac heel eenvoudig is. Deze configuraties hebben een bepaalde chip, opslag en werkgeheugen en liggen bij Apple op voorraad om snel geleverd te kunnen worden. Dergelijke standaardconfiguraties worden ook altijd geleverd aan winkels als Coolblue en MediaMarkt, omdat je daar doorgaans niet een op maat gemaakt model (met eigengekozen opslag of werkgeheugen) kan samenstellen. Maar nu heeft Apple haar hele configuratietool aangepast, waardoor het bestellen (bij Apple zelf) in het vervolg veel meer stappen vereist.

Mac samenstellen bij Apple: helemaal op maat

Apple toont vanaf nu niet meer enkele standaardconfiguraties, want bij het kiezen van een model (MacBook, iMac, Mac Studio, etcetera) kom je direct in het configuratiescherm. Dit werkt nu net als bij alle andere Apple-producten, zoals een iPhone, Apple Watch of iPad. In het geval van MacBooks kies je eerst het formaat, gevolgd door de kleur. Daarna volgen alle andere keuzes die je moet maken: scherm met of zonder nanotextuur, chipvariant, werkgeheugen, opslag en meer.

Alle keuzes maak je op een pagina, waardoor je dus niet meer vanuit een basismodel nog enkele dingen aanpast in vervolgschermen zoals voorheen. Normaal gesproken kon je uit meerdere basisversies kiezen en daar nog wat zaken aanpassen zoals RAM en opslag. De opzet ligt dus niet meer in lijn met andere Apple-producten, hoewel het hele bestelproces daardoor wel veel meer stappen vereist.

Achter de schermen verandert er ogenschijnlijk niet zo veel: Apple zal intern nog steeds enkele standaardconfiguraties hebben die snel leverbaar zijn. Het is dus niet zo dat elke Mac nu een BTO (Build-to-order) configuratie is. Heb je een Mac samengesteld waarbij de specs overeenkomen met een standaardconfiguratie, dan wordt die alsnog snel verzonden. Dergelijke standaardconfiguraties blijven ook nog beschikbaar voor andere verkooppunten. De wijziging geldt dus alleen voor als je de Mac direct bij Apple bestelt.

Wil je toch liever een standaardconfiguratie kiezen, dan kun je daarvoor altijd nog terecht in onze prijsvergelijkers. Daar vind je de beschikbare combinaties van RAM en opslag, met de goedkoopste prijzen bij diverse winkels. Mocht je nog twijfelen, lees dan onze MacBook vergelijking om te zien wat de verschillen tussen de modellen zijn.

