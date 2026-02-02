MacBook Air 2025 Sky Blue

Bestellen van een nieuwe Mac gaat nu helemaal anders

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft de manier hoe je een nieuwe Mac bestelt helemaal veranderd. Er zijn op het eerste gezicht geen standaardconfiguraties meer, want je moet nu alles helemaal zelf samenstellen.
Benjamin Kuijten -

Voor elke nieuwe Mac biedt Apple altijd een aantal standaardconfiguraties aan, waardoor het kiezen van een nieuwe Mac heel eenvoudig is. Deze configuraties hebben een bepaalde chip, opslag en werkgeheugen en liggen bij Apple op voorraad om snel geleverd te kunnen worden. Dergelijke standaardconfiguraties worden ook altijd geleverd aan winkels als Coolblue en MediaMarkt, omdat je daar doorgaans niet een op maat gemaakt model (met eigengekozen opslag of werkgeheugen) kan samenstellen. Maar nu heeft Apple haar hele configuratietool aangepast, waardoor het bestellen (bij Apple zelf) in het vervolg veel meer stappen vereist.

Mac samenstellen bij Apple: helemaal op maat

Apple toont vanaf nu niet meer enkele standaardconfiguraties, want bij het kiezen van een model (MacBook, iMac, Mac Studio, etcetera) kom je direct in het configuratiescherm. Dit werkt nu net als bij alle andere Apple-producten, zoals een iPhone, Apple Watch of iPad. In het geval van MacBooks kies je eerst het formaat, gevolgd door de kleur. Daarna volgen alle andere keuzes die je moet maken: scherm met of zonder nanotextuur, chipvariant, werkgeheugen, opslag en meer.

MacBook Air samenstellen bij Apple: formaat kiezen

Alle keuzes maak je op een pagina, waardoor je dus niet meer vanuit een basismodel nog enkele dingen aanpast in vervolgschermen zoals voorheen. Normaal gesproken kon je uit meerdere basisversies kiezen en daar nog wat zaken aanpassen zoals RAM en opslag. De opzet ligt dus niet meer in lijn met andere Apple-producten, hoewel het hele bestelproces daardoor wel veel meer stappen vereist.

MacBook Air samenstellen bij Apple: chip kiezen

Achter de schermen verandert er ogenschijnlijk niet zo veel: Apple zal intern nog steeds enkele standaardconfiguraties hebben die snel leverbaar zijn. Het is dus niet zo dat elke Mac nu een BTO (Build-to-order) configuratie is. Heb je een Mac samengesteld waarbij de specs overeenkomen met een standaardconfiguratie, dan wordt die alsnog snel verzonden. Dergelijke standaardconfiguraties blijven ook nog beschikbaar voor andere verkooppunten. De wijziging geldt dus alleen voor als je de Mac direct bij Apple bestelt.

MacBook Air samenstellen bij Apple: opties kiezen

Wil je toch liever een standaardconfiguratie kiezen, dan kun je daarvoor altijd nog terecht in onze prijsvergelijkers. Daar vind je de beschikbare combinaties van RAM en opslag, met de goedkoopste prijzen bij diverse winkels. Mocht je nog twijfelen, lees dan onze MacBook vergelijking om te zien wat de verschillen tussen de modellen zijn.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Prijzen 15-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Bekijk ook
Dokter met MacBook Pro M4

MacBook vergelijken: jouw MacBook-keuzehulp! Welke MacBook past bij jou?

Welke MacBook past bij jou: de krachtige Pro of de goedkopere Air? In deze MacBook vergelijking zetten we alle modellen en afwegingen op een rijtje: van de nieuwste 13- en 15-inch MacBook Air tot de extra veelzijdige en krachtige 16- en 14-inch MacBook Pro. We vergelijken de MacBooks die momenteel verkrijgbaar zijn en leggen uit met welke factoren en eigenschappen je rekening moet houden.

