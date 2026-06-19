Populaire outdoor beveiligingscamera van Amazon is nu flink afgeprijsd tijdens Prime Day

Een beveiligingscamera voor buiten hoeft niet meteen honderden euro’s te kosten. Zeker niet tijdens Prime Day, want Amazon heeft de Blink Outdoor 4 nu wel heel aantrekkelijk geprijsd. Dit is een van de interessantste smart home-deals van het moment.

De Blink Outdoor 4 is de nieuwste generatie van Amazon’s populaire draadloze beveiligingscamera voor buiten. Normaal betaal je voor deze camera een stuk meer, maar tijdens Prime Day is de prijs flink omlaag gegaan. Je haalt de Blink Outdoor 4 nu voor slechts € 24,99 in huis bij Amazon.

Dat maakt deze deal vooral interessant als je al een tijdje een eenvoudige camera voor je voordeur, tuin, oprit, balkon of schuur zoekt. De Blink Outdoor 4 werkt volledig draadloos, is geschikt voor buitengebruik en laat je via de Blink-app live meekijken op je iPhone.

Waarom deze Blink-camera zo populair is

De Blink Outdoor 4 is vooral populair omdat hij veel functies heeft voor een relatief lage prijs. Je krijgt geen ingewikkeld professioneel camerasysteem, maar juist een toegankelijke beveiligingscamera die je snel installeert en daarna grotendeels met rust laat.

De camera filmt in 1080p HD, heeft infrarood nachtzicht en ondersteunt tweerichtingsspraak. Daardoor kun je niet alleen zien wat er gebeurt, maar ook praten met iemand die voor de deur staat. Handig bij pakketbezorgers, onverwacht bezoek of wanneer je gewoon even wil controleren wat er buiten gebeurt.

Omdat de camera op batterijen werkt, hoef je geen stroomkabel naar buiten te trekken. Blink claimt een batterijduur tot twee jaar, afhankelijk van gebruik, instellingen en omstandigheden. Dat maakt de camera geschikt voor plekken waar je niet zomaar een stopcontact hebt.

Draadloos ophangen waar je maar wil

Een van de grootste voordelen van de Blink Outdoor 4 is de eenvoudige installatie. Je hoeft geen kabels te trekken en de camera wordt geleverd met een montagebeugel. Daardoor kun je hem relatief makkelijk aan een muur, schutting, overkapping of bij de voordeur bevestigen.

De behuizing is geschikt voor buitengebruik en heeft een IP65-classificatie. Regen of stof is daardoor geen probleem. Omdat de camera compact is, valt hij bovendien minder op dan veel grotere beveiligingscamera’s.

Ook handig: de Blink Outdoor 4 heeft een brede kijkhoek van 143 graden. Je ziet dus een behoorlijk groot deel van je tuin, oprit of voordeur in beeld. Zeker bij een beveiligingscamera in deze prijsklasse is dat mooi meegenomen.

Bewegingsdetectie met handige instellingen

De Blink Outdoor 4 stuurt meldingen naar je iPhone zodra er beweging wordt gedetecteerd. In de app kun je de bewegingsdetectie verder afstemmen, zodat je niet bij elke voorbijwaaiende tak of beweging op straat een melding krijgt.

Je kunt zones instellen en de gevoeligheid aanpassen. Dat is vooral handig als je de camera bij een drukke straat, voortuin of balkon plaatst. Zo voorkom je dat je telefoon constant meldingen geeft waar je niets aan hebt.

Werkt goed samen met Alexa

Omdat Blink van Amazon is, werkt de camera vanzelfsprekend goed samen met Alexa. Heb je thuis een Echo Show of ander Alexa-apparaat met scherm, dan kun je het camerabeeld daarop bekijken. Ook kun je Alexa gebruiken om de camera in of uit te schakelen. Voor iPhone-gebruikers is vooral de Blink-app belangrijk. Daarmee kijk je live mee, ontvang je meldingen en pas je instellingen aan. De camera is dus niet alleen interessant voor mensen die al helemaal in het Amazon-ecosysteem zitten, maar ook gewoon als losse, betaalbare buitencamera.

Helaas is er geen officiële ondersteuning voor Apple HomeKit. Wil je de camera in Apple’s Woning-app gebruiken, dan heb je een omweg via bijvoorbeeld Homebridge of HomeAssistant nodig.

Let op: opslag vraagt om een abonnement of extra module

Er is wel één belangrijk punt om rekening mee te houden. De Blink Outdoor 4 wordt geleverd met een Sync Module Core. Daarmee kun je de camera gebruiken, maar lokale opslag van videoclips is niet standaard inbegrepen.

Wil je beelden opslaan in de cloud, dan heb je na de proefperiode een Blink-abonnement nodig. Wil je liever lokaal opslaan, dan heb je een geschikte Sync Module 2 nodig met externe opslag. Voor live meekijken en meldingen is de camera alsnog interessant, maar wie langdurig opnames wil bewaren moet dus rekening houden met mogelijke extra kosten. Dat is bij veel betaalbare beveiligingscamera’s het geval, maar het is wel goed om vooraf te weten.

Voor wie is deze deal interessant?

De Blink Outdoor 4 is vooral een goede keuze als je zonder gedoe een extra oogje in het zeil wil houden. Denk aan je voordeur, achtertuin, poort, garage, schuur of balkon. Je hoeft geen kabels te trekken, de installatie is eenvoudig en de prijs is op dit moment opvallend laag.

Voor mensen die een uitgebreid beveiligingssysteem met 24/7-opname zoeken, is dit niet de meest complete oplossing. Maar zoek je een betaalbare buitencamera die beweging detecteert, meldingen stuurt, livebeeld toont en ook nog eens met Alexa werkt, dan is dit een hele sterke deal.

Blink Outdoor 4 kopen? Dit is het moment

Tijdens Prime Day is de Blink Outdoor 4 bij Amazon afgeprijsd naar € 24,99. Daarmee is dit een van de aantrekkelijkste smart home-aanbiedingen van dit moment. Zeker als je een eenvoudige buitencamera zoekt voor rondom het huis, is dit een mooi moment om toe te slaan.

De camera biedt 1080p HD-beeld, nachtzicht, tweerichtingsspraak, bewegingsdetectie, Alexa-ondersteuning en een draadloos ontwerp met lange batterijduur. Voor deze prijs krijg je opvallend veel beveiligingscamera voor je geld.