‘Met deze 5 functies wil Apple de satellietmogelijkheden gaan uitbreiden’

Apple zet al een flinke tijd in op verbindingen via satelliet, waarbij het sinds kort ook op de Apple Watch mogelijk is. Nu meldt een bron dat Apple nog verder wil gaan met nieuwe satellietfuncties op de iPhone.

Waar de iPhone al verschillende mogelijkheden heeft rondom verbindingen met satellieten, zoals noodberichten sturen via satelliet en Zoek Mijn-locatie delen via satelliet. Nu meldt Mark Gurman dat Apple dit flink wil gaan uitbreiden met een vijftal nieuwe functies. Wat deze functies zijn en welke wij in Nederland gaan zien, leggen wij je uit.

Waarom Apple inzet op satellietfuncties voor iPhone

Apple rolt stap voor stap satellietfuncties uit op de iPhone. Met de introductie van de iPhone 14 begon Apple voorzichtig met SOS-noodmelding via satelliet, gevolgd door uitbreidingen zoals pechhulp en berichten versturen buiten bereik van mobiel en wifi. Achter de schermen heeft Apple een grotere satellietvisie: vroeg meedoen, de ervaring strak regisseren en wereldwijd beschikbaarheid verbeteren, zonder in het vaarwater van de providers te komen. Zo wil Apple een sterke positie bouwen in een markt waarbij het aanbod van satellietmogelijkheden – ook van traditionele providers – steeds verder gaat groeien.

Nieuwe satellietfuncties voor iPhones

Volgens Gurman werkt Apple aan meerdere verbeteringen voor satellietverbinding op de iPhone, met als doel dat gebruikers ook buiten bereik van mobiel en wifi verbonden blijven. Een belangrijke stap is een nieuwe API waarmee ontwikkelaars satellietverbinding rechtstreeks in hun apps kunnen integreren. Zo kunnen outdoor-, veiligheid- en communicatieapps straks functies bieden die zonder traditioneel mobiel netwerk werken.

Daarnaast wil Apple navigatie via Apple Maps mogelijk maken met satellietverbinding, zodat basisnavigatie en locatie-updates blijven werken wanneer er geen mobiel of wifisignaal is. Ook wordt het versturen van berichten uitgebreid: naast tekstberichten moet het straks mogelijk worden om foto’s via satelliet te versturen, wat nuttig is voor bijvoorbeeld het delen van situatieschetsen bij hulpverzoeken of het doorgeven van visuele informatie vanaf afgelegen locaties.

Een kernpunt in de ontwikkeling is “natuurlijk gebruik”, waarbij de iPhone verbonden kan blijven met de satelliet zonder dat je het toestel gericht naar de lucht hoeft te houden – dus ook als deze in je jaszak zit, je in de auto zit of binnenshuis bent. Verder werkt Apple aan “satelliet over 5G” (5G NTN), waarbij zendmasten satellieten kunnen gebruiken om dekking uit te breiden, wat vooral in dunbevolkte of moeilijk bereikbare gebieden verschil kan maken.

Komen deze functies allemaal naar Nederland?

Beschikbaarheid van satellietfuncties verschilt per land en functie. SOS-noodmelding via satelliet werkt in Nederland op iPhone 14 en nieuwer, maar sommige uitbreidingen komen later of zijn nog niet actief. iMessage-berichten via satelliet en pechhulp zijn bijvoorbeeld niet overal beschikbaar zoals in de VS. Het is daardoor niet geheel ondenkbaar dat nieuwe functies eerst in de VS beschikbaar komen, voordat de rest van de wereld gebruik kan maken van deze functies. Check onze FAQ voor meer informatie over satellietcommunicatie op je iPhone.