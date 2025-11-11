De iPod-sok is terug: Apple lanceert iPhone Pocket van ISSEY MIYAKE

De iPod-sok is terug – soort van. Apple en ISSEY MIYAKE lanceren iPhone Pocket, een 3D-gebreid designerzakje waarmee je je iPhone om je nek, aan je tas of in de hand draagt. Limited edition, ontworpen in bijpassende iPhone-kleuren. Maar er zit een addertje onder het gras.

Apple heeft weer een nieuw speeltje voor liefhebbers van design en mode: iPhone Pocket. In samenwerking met het Japanse modemerk ISSEY MIYAKE is een soort iPhone-sok ontworpen die je om je nek, in je hand of aan je tas kunt dragen. Het is een 3D-gebreid zakje met draagriem, bedoeld als extra broekzak voor je iPhone en andere kleine spulletjes. Het doet onvermijdelijk denken aan de iPod-sokken van vroeger – maar dan in een moderne, modeversie.

Extra zak voor je iPhone

iPhone Pocket is geïnspireerd op het designidee van een zogeheten piece of cloth: één stuk gebreide stof dat zich vormt naar de inhoud. De ribbelstructuur en het open breisel zorgen ervoor dat het materiaal kan uitrekken en zich strak om je iPhone heen trekt, terwijl je toch nog vaag kunt zien wat erin zit. Laat je het zakje wat verder vollopen met bijvoorbeeld AirPods, sleutels of een pasjeshouder, dan rekt het gewoon mee.

De iPhone wordt volledig omsloten, zodat hij beschermd is tegen krassen en lichte stoten, maar doordat de stof opengewerkt is, kun je nog net een glimp van het scherm opvangen. Apple ziet het als een extra zak die je niet in je kleding hoeft te hebben, maar gewoon om je nek of aan je tas hangt.

Mode-accessoire in iPhone-kleuren

Zoals je van een merk als ISSEY MIYAKE mag verwachten, voelt iPhone Pocket meer als een mode-item dan als een standaard hoesje. Het accessoire wordt in Japan gemaakt en is gebaseerd op de karakteristieke plooien en texturen van het merk. Het Apple Design Studio dacht mee over het ontwerp en vooral over de kleuren, zodat de verschillende varianten mooi combineren met de huidige iPhone-modellen.

Er zijn twee uitvoeringen: een versie met korte strap die je vooral in de hand of aan een tas draagt, en een versie met lange strap die je kruislings of om je nek kunt hangen. De korte variant komt in acht speelse kleuren, zoals lemon, mandarin, peacock en sapphire, naast meer ingetogen tinten zoals cinnamon en black. De lange versie is verkrijgbaar in een kleinere selectie kleuren, waaronder sapphire, cinnamon en black. Het idee is dat je zelf combinaties maakt: een felle iPhone in een rustige Pocket of juist andersom.

Niet in Nederland en België

iPhone Pocket is geen massaproduct dat overal in de schappen komt te liggen. Apple brengt het accessoire in limited edition uit, in een beperkt aantal landen en winkels. Vanaf vrijdag 14 november is iPhone Pocket te koop bij geselecteerde Apple Stores en via de online Apple Store in onder meer Frankrijk, China, Italië, Japan, Singapore, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Apple noemt daarbij enkele bekende flagship stores, zoals Apple Ginza in Tokyo, Apple Regent Street in Londen en Apple SoHo in New York.

Helaas ontbreken Nederland en België op dat lijstje. Je kunt iPhone Pocket hier dus niet rechtstreeks bij Apple kopen en bent aangewezen op import of een tripje naar het buitenland – in ons geval zijn Frankrijk of Engeland de dichtstbijzijnde opties. Dat is jammer, zeker omdat dit precies zo’n accessoire is dat hier bij de liefhebbers van Apple-nostalgie en design behoorlijk zou kunnen aanslaan.

Goedkoop is het bovendien niet: de iPhone Pocket met korte strap kost € 159,95 en voor de lange strap-variant betaal je € 249,95. Ter vergelijking: voor dat bedrag koop je ook een heel aardig regulier hoesje én nog een setje accessoires erbij. Maar dit is duidelijk gericht op de liefhebber van design, mode en limited editions – iemand die zijn iPhone niet alleen gebruikt, maar ’m ook echt wil dragen.

Draag je iPhone op jouw manier’

ISSEY MIYAKE beschrijft iPhone Pocket als ‘plezier om je iPhone op je eigen manier te dragen’. Apple sluit zich daarbij aan en benadrukt dat het om de combinatie van eenvoud, vakmanschap en speelsheid gaat. De herkenbare vorm en opvallende kleuren moeten ervoor zorgen dat je iPhone meer wordt dan een device in je broekzak: het wordt een onderdeel van je outfit.

Of het net zo’n cultstatus krijgt als de iPod-sokken van vroeger, moeten we nog afwachten. Maar één ding kun je nu al zeggen: de iPod-sok is in zekere zin terug – alleen heet-ie nu iPhone Pocket, kost een stuk meer en is (voorlopig) niet gewoon in de Nederlandse Apple Store te vinden. Wat vinden jullie van dit iPhone/mode-accessoire?