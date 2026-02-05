In het nog aan te kondigen Apple Studio Display 2 zou een verbeterd scherm zitten. Lange tijd werd er uitgegaan van een 120Hz-scherm, maar het zit mogelijk toch wat anders.

Apple zou later dit jaar een nieuwe versie van de Studio Display willen uitbrengen. Nieuwe geruchten beweren dat dit model een verversingssnelheid tot 90Hz krijgt, waar eerder werd gehoopt op volledige ProMotion‑ondersteuning met 120Hz. Dat maakt het scherm vloeiender dan het huidige 60Hz‑model, maar het blijft een opvallende tussenstap in Apple’s line‑up.

Waarom 90Hz en geen 120Hz?

Een tipgever zegt in een interne build van iOS 26 verwijzingen te hebben gevonden naar een nieuw Studio Display‑model dat op maximaal 90Hz draait. Eind november 2024 dook al een gerucht op over 90Hz‑technologie voor toekomstige Apple‑schermen – waaronder Studio Display en iPad Air – in een podcast.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple komt met 90Hz-scherm voor iPad, iMac en Studio Display’ Apple zou werken aan schermen met een verversingsgraad van 90Hz. De iPad Air zou het eerste product zijn met een 90Hz refresh rate.

Apple gebruikt nu grofweg twee soorten schermen: 60Hz op de meeste Macs en 120Hz (ProMotion) op high‑end producten zoals de MacBook Pro en iPad Pro en alle recente iPhones (met uitzondering van het instapmodel). 90Hz is hier dus een beetje een vreemde eend in de bijt. Volgens de tipgever draait het vooral om bandbreedte: met Thunderbolt 5 is 5K op 120Hz technisch haalbaar, maar Apple zou ruimte willen houden voor extra bandbreedte, bijvoorbeeld voor het aansluiten van andere apparaten en accessoires op hetzelfde scherm.

Daarmee zou 90Hz een soort compromis zijn: merkbaar soepeler scrollen en betere animaties dan 60Hz, zonder de volledige eisen van 5K op 120Hz. Het huidige Studio Display blijft op 60Hz steken, dus in de praktijk is het alsnog een zichtbare upgrade.

Nieuwe functies van Studio Display 2

De geruchten over een Studio Display‑opvolger stapelen zich al langer op. Het Studio Display 2 krijgt meerdere nieuwe functies , zoals mini‑LED‑achtergrondverlichting, HDR‑ondersteuning en een krachtigere chip (A19 of A19 Pro) in het scherm zelf.

Daarnaast dook recent nog een onaangekondigd Apple‑scherm (modelnummer A3350) op in een Chinese databank, wat goed past bij een aankomende Studio Display 2. Analist Mark Gurman meldde eerder ook al dat Apple mikt op een release in de eerste helft van 2026. Doordat de voorraden steeds verder opraken, lijkt dit een aankondiging in de nabije toekomst reëel.