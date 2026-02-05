Vorige week bracht Apple iOS 26.2.1 uit, met ondersteuning voor AirTag 2 en om enkele bugs te verhelpen. Toch melden sommige iPhone‑gebruikers juist nu nieuwe problemen te ervaren na de update. Op Apple Support-pagina’s en Reddit duiken berichten op over vastlopende apps, trage iPhones en een accu die in no‑time leegloopt. Het merendeel van de mensen heeft geen problemen, maar toch lijkt een significante groep er wel last van te hebben.

Deze problemen ervaren gebruikers in iOS 26.2.1

De problemen gelden niet voor alle gebruikers, maar worden nu wel vaker genoemd dan bij eerdere updates. Genoemde problemen zijn onder meer:

Apps die vastlopen, crashen of flink haperen

Een toestel dat ineens heel traag of instabiel wordt

Herstartende iPhones of apps die spontaan afsluiten

Problemen met verbindingen en bediening

Specifiek zouden gebruikers last hebben dat in Apple Kaarten opgeslagen locaties en favorieten kwijtraken, Face ID niet altijd goed werkt in apps van derden en reageren het Bedieningspaneel en HomeKit‑triggers soms niet zoals verwacht. Ook zijn er meldingen van een iPhone‑opslag die onlogisch wordt weergegeven, met plotselinge schommelingen in vrije ruimte. In de meest ernstige gevallen hebben gebruikers te maken met apps die voortdurend crashen of met iPhones die zichzelf herhaaldelijk opnieuw opstarten.

De problemen lijken vooralsnog niet enorm wijdverspreid. Op zowel de Apple Support-pagina’s als de Reddit-pagina hebben slechts enkele honderden mensen zich gemeld. Dit betekent dat dit in verhouding slechts een klein deel is, maar wel groot genoeg om dit serieus te nemen.

Wanneer komt een oplossing?

Apple heeft nog niet gereageerd op de meldingen van gebruikers, maar het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat daar meer informatie over verschijnt. Op dit moment is nog onduidelijk of het gaat om een specifieke combinatie van iPhone‑model, instellingen of apps, of dat er sprake is van een bredere bug in iOS 26.2.1.

Wel wordt verwacht dat iOS 26.3 later deze maand verschijnt. Mogelijk worden de problemen met crashes, vastlopers en batterijduur in die update verholpen. iOS 26.3 is naar verwachting een relatief kleine release, maar brengt wel een aantal handige nieuwe functies mee. We verwachten niet dat Apple voor die tijd nog met een extra update in de vorm van iOS 26.2.2 komt, aangezien de Release Candidate van iOS 26.3 al uitgebracht is. De publieke versie wordt volgende week of de week erna verwacht.