Adaptieve stroom ios 26

iOS 26.2.1 zorgt bij sommige gebruikers voor problemen – dit kan je merken

Nieuws iOS en iPadOS
Vaak zorgen de kleinere iOS-updates voor stabiliteit op je iPhone, maar meerdere gebruikers melden dat hun iPhone instabieler is geworden sinds de update.
Sasha Koevoets -

Vorige week bracht Apple iOS 26.2.1 uit, met ondersteuning voor AirTag 2 en om enkele bugs te verhelpen. Toch melden sommige iPhone‑gebruikers juist nu nieuwe problemen te ervaren na de update. Op Apple Support-pagina’s en Reddit duiken berichten op over vastlopende apps, trage iPhones en een accu die in no‑time leegloopt. Het merendeel van de mensen heeft geen problemen, maar toch lijkt een significante groep er wel last van te hebben.

Deze problemen ervaren gebruikers in iOS 26.2.1

De problemen gelden niet voor alle gebruikers, maar worden nu wel vaker genoemd dan bij eerdere updates. Genoemde problemen zijn onder meer:

  • Apps die vastlopen, crashen of flink haperen
  • Een toestel dat ineens heel traag of instabiel wordt
  • Herstartende iPhones of apps die spontaan afsluiten
  • Problemen met verbindingen en bediening

Specifiek zouden gebruikers last hebben dat in Apple Kaarten opgeslagen locaties en favorieten kwijtraken, Face ID niet altijd goed werkt in apps van derden en reageren het Bedieningspaneel en HomeKit‑triggers soms niet zoals verwacht. Ook zijn er meldingen van een iPhone‑opslag die onlogisch wordt weergegeven, met plotselinge schommelingen in vrije ruimte. In de meest ernstige gevallen hebben gebruikers te maken met apps die voortdurend crashen of met iPhones die zichzelf herhaaldelijk opnieuw opstarten.

De problemen lijken vooralsnog niet enorm wijdverspreid. Op zowel de Apple Support-pagina’s als de Reddit-pagina hebben slechts enkele honderden mensen zich gemeld. Dit betekent dat dit in verhouding slechts een klein deel is, maar wel groot genoeg om dit serieus te nemen.

Bekijk ook
iOS 26 Update

Apple brengt iOS 26.2.1 met bugfixes en AirTag 2-support uit

Apple heeft weer een nieuwe update klaargezet, want iOS 26.2.1 is beschikbaar. Hierin worden bugs opgelost, maar welke dat zijn is nog de vraag.

Wanneer komt een oplossing?

Apple heeft nog niet gereageerd op de meldingen van gebruikers, maar het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat daar meer informatie over verschijnt. Op dit moment is nog onduidelijk of het gaat om een specifieke combinatie van iPhone‑model, instellingen of apps, of dat er sprake is van een bredere bug in iOS 26.2.1.

Wel wordt verwacht dat iOS 26.3 later deze maand verschijnt. Mogelijk worden de problemen met crashes, vastlopers en batterijduur in die update verholpen. iOS 26.3 is naar verwachting een relatief kleine release, maar brengt wel een aantal handige nieuwe functies mee. We verwachten niet dat Apple voor die tijd nog met een extra update in de vorm van iOS 26.2.2 komt, aangezien de Release Candidate van iOS 26.3 al uitgebracht is. De publieke versie wordt volgende week of de week erna verwacht.

Bekijk ook
iOS 26 functies

Dit zijn de nieuwe functies in iOS 26.3 die in 2026 naar je iPhone komen

iOS 26.3, de eerste iOS-update van 2026, brengt wederom een aantal nieuwe functies naar je iPhone. In dit overzicht nemen we ze met je door.

 

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Release Candidate van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 voor testers nu beschikbaar: publieke versie nabij
Ondersteuning oudere versie van Woning-app stopt volgende week: onderneem nu nog actie
Welke auto's krijgen CarPlay Ultra? Dit is de nieuwste info
iOS 16.7.14 verschenen voor deze oudere iPhones en iPads: wat zit er deze keer in?
Apple wil voorkomen dat providers je exacte locatie zien: deze nieuwe instelling in iOS 26.3 zorgt daarvoor

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

iOS 26 bento overzicht
Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

Ook interessant

Release Candidate van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 voor testers nu beschikbaar: publieke versie nabij

Nieuws 6 reacties
iPhone Air camera review

Apple wil voorkomen dat providers je exacte locatie zien: deze nieuwe instelling in iOS 26.3 zorgt daarvoor

Nieuws 1 reactie
iOS 26 Update

Apple brengt iOS 26.2.1 met bugfixes en AirTag 2-support uit

Nieuws 5 reacties
Persoonlijke Siri in Apple Intelligence

Gerucht: ‘Apple organiseert volgende maand presentatie voor de nieuwe Siri, release in maart of april’

Nieuws 6 reacties
iMessage tekstopmaak en effecten

Zo gaat Apple RCS in de Berichten-app nóg beter maken op iOS (als het hier ooit komt)

Nieuws 4 reacties
Liquid Glass op alle apparaten

Dit zijn de 10 beste nieuwe Apple-functies van 2025 (volgens ons)

Nieuws 2 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.