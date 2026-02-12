Fervent selfiemakers met de nieuwste iPhone hebben het misschien wel gemerkt, maar er zit een opmerkelijke bug in de selfiecamera in apps als WhatsApp, Signal en meer. Zo wordt elke foto die je maakt uitgerekt en krijg je ineens een wel heel erg breed gezicht. Net alsof je voor een lachspiegel staat, zo ontdekten we op de redactie.
Deze lachspiegel-bug heeft de iPhone 17
Op de nieuwe iPhone 17‑serie en iPhone Air heeft de selfiecamera een grote stap vooruit gezet, met een hogere resolutie en dezelfde Center Stage‑camera die je misschien al kent van de Mac en iPad. Dankzij de Middelpunt‑functie blijf je daarbij automatisch netjes in het midden van het beeld, handig voor zowel selfies als videogesprekken.
Toch zorgt juist die Middelpunt‑functie nu voor ongewenste bijwerkingen in bijvoorbeeld WhatsApp bij de iPhone 17‑serie en iPhone Air. Door sommige instellingen wordt in bepaalde situaties elke foto die je in WhatsApp maakt merkbaar vervormd. Je hoofd wordt daarbij onnatuurlijk breed uitgerekt weergegeven, waardoor de selfie er komisch uitziet maar in de praktijk nogal gek is om echt te delen. Het probleem lijkt alleen op te treden met de nieuwe frontcamera en specifiek in combinatie van Portret en/of Studiolicht met de Middelpunt‑functie; foto’s die je via de standaard Camera‑app maakt en via WhatsApp deelt, zien er normaal uit.
We hebben dit probleem bij diverse apps kunnen reproduceren. Naast WhatsApp gaat het om Signal, Facebook Messenger en Snapchat. Sommige apps als Telegram en Instagram lijken geen probleem te hebben. Of het hier om een bug gaat of dat er sprake is van een verkeerde implementatie van de cameraviewer in de desbetreffende apps, is niet helemaal duidelijk.
Zo zorg je ervoor dat je selfies niet uitgerekt zijn
Als je op je iPhone 17 of iPhone Air regelmatig fotos maakt met de selfiecamera, kan deze bug natuurlijk enorm vervelend zijn. Gelukkig is dit – voor nu – met een kleine omweg vrij makkelijk te verhelpen. Dat doe je zo:
- Open in bijvoorbeeld WhatsApp de selfiecamera.
- Sleep vanuit rechtboven naar beneden zodat je het Bedieningspaneel opent.
- Tik op de groene knop met WhatsApp – Regelaars.
- Zorg ervoor dat Portret/Studiolicht in combinatie met Middelpunt uitstaat.
De Middelpunt functie kun je aan laten, zolang Portret/Studiolicht maar uit staat.
- Nu kan je een foto maken zonder dat je hoofd uitgerekt wordt.
Hopelijk wordt dit probleem snel opgelost. Tot die tijd ben je aangewezen op de hierboven beschreven omweg. Wil je meer uit WhatsApp halen, bekijk dan ook onze andere tips in het uitgebreide WhatsApp‑overzicht.
