WhatsApp bug iPhone 17

Alsof je in een lachspiegel kijkt: door deze functie op iPhone 17-modellen zien je selfies er belachelijk uit

Nieuws Apps
Bij de nieuwe iPhones krijg je in sommige situaties wel hele bijzondere foto's. In een aantal apps resulteren selfies in raar vervormde foto's, alsof je in een lachspiegel kijkt. Zo los je dit op.
Sasha Koevoets -

Fervent selfiemakers met de nieuwste iPhone hebben het misschien wel gemerkt, maar er zit een opmerkelijke bug in de selfiecamera in apps als WhatsApp, Signal en meer. Zo wordt elke foto die je maakt uitgerekt en krijg je ineens een wel heel erg breed gezicht. Net alsof je voor een lachspiegel staat, zo ontdekten we op de redactie.

Deze lachspiegel-bug heeft de iPhone 17

Op de nieuwe iPhone 17‑serie en iPhone Air heeft de selfiecamera een grote stap vooruit gezet, met een hogere resolutie en dezelfde Center Stage‑camera die je misschien al kent van de Mac en iPad. Dankzij de Middelpunt‑functie blijf je daarbij automatisch netjes in het midden van het beeld, handig voor zowel selfies als videogesprekken.

Toch zorgt juist die Middelpunt‑functie nu voor ongewenste bijwerkingen in bijvoorbeeld WhatsApp bij de iPhone 17‑serie en iPhone Air. Door sommige instellingen wordt in bepaalde situaties elke foto die je in WhatsApp maakt merkbaar vervormd. Je hoofd wordt daarbij onnatuurlijk breed uitgerekt weergegeven, waardoor de selfie er komisch uitziet maar in de praktijk nogal gek is om echt te delen. Het probleem lijkt alleen op te treden met de nieuwe frontcamera en specifiek in combinatie van Portret en/of Studiolicht met de Middelpunt‑functie; foto’s die je via de standaard Camera‑app maakt en via WhatsApp deelt, zien er normaal uit.

We hebben dit probleem bij diverse apps kunnen reproduceren. Naast WhatsApp gaat het om Signal, Facebook Messenger en Snapchat. Sommige apps als Telegram en Instagram lijken geen probleem te hebben. Of het hier om een bug gaat of dat er sprake is van een verkeerde implementatie van de cameraviewer in de desbetreffende apps, is niet helemaal duidelijk.

WhatsApp bug: selfie zonder en met Middelpunt

Zo zorg je ervoor dat je selfies niet uitgerekt zijn

Als je op je iPhone 17 of iPhone Air regelmatig fotos maakt met de selfiecamera, kan deze bug natuurlijk enorm vervelend zijn. Gelukkig is dit – voor nu – met een kleine omweg vrij makkelijk te verhelpen. Dat doe je zo:

  1. Open in bijvoorbeeld WhatsApp de selfiecamera.

  2. Sleep vanuit rechtboven naar beneden zodat je het Bedieningspaneel opent.

  3. Tik op de groene knop met WhatsApp – Regelaars.

  4. Zorg ervoor dat Portret/Studiolicht in combinatie met Middelpunt uitstaat.

    De Middelpunt functie kun je aan laten, zolang Portret/Studiolicht maar uit staat.

  5. Nu kan je een foto maken zonder dat je hoofd uitgerekt wordt.

Hopelijk wordt dit probleem snel opgelost. Tot die tijd ben je aangewezen op de hierboven beschreven omweg. Wil je meer uit WhatsApp halen, bekijk dan ook onze andere tips in het uitgebreide WhatsApp‑overzicht.

Bekijk ook
WhatsApp AI assistent

Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht

We hebben alle WhatsApp-tips voor je op een rij gezet, van het gebruiken van WhatsApp Status tot het uitzetten van de blauwe vinkjes.

Het laatste nieuws over apps van iCulture

WhatsApp Web rolt twee veelgevraagde belfuncties uit, die je al jaren kent van de app
'Apple werkte aan een volledig nieuwe AI-versie van Safari': gaat dit er nog wel komen?
Spotify komt met Page Match voor: naadloos wisselen tussen fysiek en luisterboek
Paniek om niks: Flitsmeister stopt niet, maar dit is er wel nieuw
WhatsApp laat je nu met andere apps chatten – zo schakel je het in

iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max is het nieuwe grote Pro-model van 2025. De iPhone 17 Pro Max is de directe opvolger van de iPhone 16 Pro Max en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 Pro Max heeft een 6,9-inch scherm en dat is hetzelfde formaat als de voorganger. Wel is de maximale helderheid verhoogd. Het design heeft een opfrisbeurt gekregen, waarbij de achterkant opnieuw ontworpen is met een horizontale camerabult. Ook is hij nu helemaal van aluminium en heeft Apple een zogenaamde vapor chamber toegevoegd, waardoor warmte beter afgevoerd wordt. Daardoor blijven de prestaties hoger. Daarnaast is er een verbeterde camera (nu met 48-megapixel telelens voor 8x optische zoom), snellere A19 Pro-chip en andere verbeterde specs. De iPhone 17 Pro Max heeft de langste accuduur van alle iPhones, tot wel 37 uur. Voor prijzen en deals lees je onze pagina's over de iPhone 17 Pro Max met abonnement of iPhone 17 Pro Max als los toestel. Nieuwe iPhone kopen? Dan check je hier welke modellen er nu zijn. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.

iPhone 17 Pro Max oranje
Alles over de iPhone 17 Pro Max Alles over de iPhone 17 Pro Dit is er nieuw in de iPhone 17 Pro camera iPhone 17 Pro Max functies: dit is er nieuw iPhone 17 Pro Max design Opslag in iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max iPhone 17 Pro Max met abonnement iPhone 17 Pro Max als los toestel iPhones vergelijken Nieuwe iPhone kopen? Hier kan je uit kiezen iPhone 17 Pro Max review iPhone 17 review iPhone Air review

Ook interessant

WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp Web rolt twee veelgevraagde belfuncties uit, die je al jaren kent van de app

Nieuws 3 reacties

iPhone 17 nu flink in prijs verlaagd: dit is de beste aanbieding

Deals
WhatsApp peilingen

Datum prikken via WhatsApp? Zo pak je het slim aan

Tips
whatsapp instagram etc opzeggen flickr cc

Accounts van apps verwijderen: WhatsApp, Facebook, Instagram en meer

Gidsen
WhatsApp bericht verwijderen voor iedereen

WhatsApp laat je nu met andere apps chatten – zo schakel je het in

Nieuws 1 reactie
WhatsApp icoon met een hacker op de achtergrond

Pas op voor nieuwe oplichting via WhatsApp: schakel deze functie meteen uit

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.