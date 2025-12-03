‘ChatGPT werkt aan koppeling met Apple’s Gezondheid-app’: wat zou je daarmee kunnen?

Het lijkt erop dat ChatGPT ondersteuning krijgt voor Apple's Gezondheid-app. In de nieuwste versie is in de code een afbeelding opgedoken van Apple Health.

ChatGPT is inmiddels gemeengoed geworden, maar de AI-chatbot is vooral goed in het beantwoorden van kennisvragen en andere algemene kwesties. Heb je een persoonlijke vraag, dan moet je daar eerst wel zelf alle benodigde gegevens voor geven. ChatGPT kent jou als gebruiker niet echt, iets wat Apple met Siri juist wel wil gaan doen. Het lijkt erop dat ChatGPT ook deze kant op gaat en daar is de koppeling met Apple Gezondheid mogelijk een eerste stap van.

Gezondheidsvragen aan ChatGPT

Met de nieuwste versie van de ChatGPT-app is in de code dus het logo van Apple Gezondheid gevonden, zo meldt MacRumors. De koppeling is op dit moment nog niet actief, maar zo’n logo zit er natuurlijk niet voor niets. Er zijn talloze apps op de iPhone die gegevens kunnen lezen en schrijven uit en naar de Gezondheid-app. Denk aan apps om mee te sporten.

Bekijk ook Haal meer uit Apple’s Gezondheid-app voor iPhone en iPad Met de Gezondheid-app van Apple kun je allerlei gezondheids- en fitnessdata overzichtelijk verzamelen. Lees hier alles over het inlezen van data in de Gezondheid-app, gebruik van het dashboard, de grafieken en het instellen van je Medische ID.

ChatGPT zou data uit de Gezondheid-app kunnen gebruiken om jouw persoonlijker gezondheid- en sportadvies te geven. Door een koppeling met Apple Gezondheid, zou ChatGPT bijvoorbeeld een meer op maat gemaakt trainingsschema kunnen maken, op basis van je statistieken uit het verleden. Of het kan advies geven op basis van bijvoorbeeld metingen van je hartslag door je Apple Watch. Het kan dus vele voordelen hebben, maar nadelen zijn er mogelijk ook. Zo is gezondheidsadvies vragen aan een AI-chatbot echt niet altijd aan te raden en kun je voor dringende zaken altijd beter naar een huisarts gaan. En dan is er ook nog het privacyaspect: als ChatGPT gegevens over je gezondheid heeft, moet je maar vertrouwen dat deze data niet misbruikt wordt. Je wil immers niet dat dit soort gegevens bij andere derden partijen terecht komt.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat ChatGPT zelf data toeschrijft aan de Gezondheid-app, dus het gaat vermoedelijk alleen om het uitlezen van data dat door andere apps en apparaten vergaard is. Of de functie er ook daadwerkelijk komt en hoe dit geïmplementeerd wordt, blijft tot dan toe speculatie. ChatGPT werkt wel al samen met talloze andere apps en diensten.

Bekijk ook Gezondheidsdata op de iPhone: zo bepaal je welke apps toegang hebben Bepaal zelf welke apps toegang hebben tot de Gezondheid-data op je iPhone, door de databronnen te kiezen. In deze tip lees je hoe je apps van derden toegang kunt geven tot jouw gezondheidsdata in de Gezondheid-app en hoe je dit kunt beperken of intrekken.

Code rood bij ChatGPT

Ondertussen gaat het bij OpenAI niet al te best. De CEO van OpenAI Sam Altman, zou “code rood” verklaard hebben voor ChatGPT. Op allerlei gebieden zou de chatbot ingehaald worden door alternatieven van Google en Anthropic. OpenAI zet dus alle hens aan dek om de kwaliteit van ChatGPT te verbeteren, waarbij het persoonlijk maken van de chatbot ook hoog op het lijstje staat. Ook het maken van afbeeldingen zou verbeterd moeten gaan worden.

Eerder deze week kwam in het nieuws dat ChatGPT ook advertenties zou gaan tonen om meer geld op te halen, maar die plannen zouden voorlopig in de ijskast gezet worden. Reclames zouden gebruikers juist naar andere AI-chatbots jagen, terwijl OpenAI op dit moment juist meer gebruikers wil.

Voor Apple-gebruikers is ChatGPT nog steeds de enige AI-chatbot die aan Siri te koppelen is dankzij Apple Intelligence. Hoe je dat doet lees je in onze tip over ChatGPT in Apple Intelligence.