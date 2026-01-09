Salaris, beveiliging en privéjets voor Tim Cook: zoveel kostte het in 2025

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Apple is aangekondigd. Daarbij deelt Apple een document met onder meer informatie over het salaris van Tim Cook en andere sleutelfiguren. Ook staat erin hoeveel geld werd uitgegeven aan beveiliging en privéjets.
In 2025 was er een lichte daling in het salaris voor Tim Cook, maar hij ligt er vast niet wakker van. Hoewel het basissalaris net als voorgaande jaren $3 miljoen bedroeg, komt daar een enorm bedrag aan bonussen bij. Aan beveiliging en privévluchten voor de CEO werd echter meer uitgegeven dan in 2024.

Beveiliging en privéjets voor Tim Cook

Bovenop het basissalaris van $3 miljoen ontving Apple’s CEO allerlei andere bonussen en compensaties. In totaal ontving Tim Cook $74.294.811. Ongeveer $58 miljoen hiervan is uitgekeerd in aandelen. Vergeleken met 2024 verdiende Cook zo’n $300.000 minder, maar daar zal hij vast niet wakker van liggen.

Apple betaalt ook voor de beveiliging en privéjets die Tim Cook volgens het bedrijf nodig heeft voor zijn werk. Dit wordt als veiliger en efficiënter beschouwd. In 2024 betaalde Apple $783.617 aan beveiliging en $655.883 aan privévluchten. Dat was in 2025 respectievelijk $887.870 en $789.991. Dat betekent overigens niet per se dat Cook meer vloog, want de kosten worden ook beïnvloed door bijvoorbeeld variabele brandstofprijzen en landingsgelden.

Tim Cook en Apple top salaris 2025

Vergeleken met andere sleutelfiguren van Apple verdiende Tim Cook dus beduidend meer. In het document beschrijft Apple ook het mediaansalaris van alle Apple-medewerkers. Dat bedroeg in 2025 $139.483 en dat is 533 keer zo weinig als Tim Cook. Dit is geen gemiddeld salaris, maar het betekent dat de helft van Apple’s personeel meer verdient dan dit. De andere helft verdient minder.

Hoe lang blijft Tim Cook nog CEO?

Er gaan al langer geruchten dat Tim Cook het stokje zal doorgeven. Hij is immers al 65 jaar en is al 15 jaar CEO van Apple. Bovendien zou hij intern hebben aangegeven moe te zijn en een lagere werkdruk te willen. Zijn opvolger zal vermoedelijk John Ternus zijn. Ternus is Apple’s hoofd hardware engineering sinds begin 2021.

In 2020 ontving Tim Cook een bonus van $100 miljoen als hij tot 2025 zou aanblijven als CEO. We zijn dit jaar nu gepasseerd en mogelijk is 2026 dus het jaar dat Apple een nieuwe CEO krijgt. Gisteren publiceerde The New York Times een profielschets van John Ternus.

John Ternus in mei 2024

Maak kennis met John Ternus: de volgende CEO van Apple?

John Ternus is de afgelopen jaren regelmatig te zien bij de aankondiging van nieuwe Apple-producten. Er gaan zelfs geruchten dat Ternus de grootste kanshebber is om de volgende CEO van Apple te worden. Hoog tijd om kennis te maken met deze potentiële opvolger van Tim Cook!

